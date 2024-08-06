За липень українські військові застосували більше дронів, ніж росіяни — звернення Зеленського

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

В Україні ухвалили рішення щодо ракетної програми, а саме збільшення фінансування. Також країна співпрацює з іншими державами для допомоги у фінансуванні виробництва наших дронів. Загалом за липень українські військові застосували більше дронів, ніж росіян.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 6 серпня.

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Зеленський коротко розповів про підсумки Ставки, яка була проведена 6 серпня. Зокрема, він наголосив на тому, що на найбільш серйозна ситуація залишається на Покровському і Торецькому напрямках, а також на Харківщині.

"Жодного напрямку не залишаємо без уваги. Робимо максимум, щоб підтримати наші підрозділи та щоб знищувати окупанта. За липень наші воїни застосували більше дронів, ніж окупант. Це має бути стійкою тенденцією на фронті — по всіх видах дронів, які є в наших підрозділів", — зазначив глава держави.

Він додав, що українське лідерство щодо дронів може бути чинником, яке й зробить Україну постачальником безпеки для інших держав. Також Зеленський повідомив про ухвалення рішення щодо ракетної програми та збільшення фінансування дронів.

"На цей рік уже законтрактовано нашим виробникам мільйон дронів. Усіх деталей зараз ми не розголошуємо, але наші спроможності виробляти дрони незмінно стають більшими і ми працюємо не лише з державним фінансуванням, але і з партнерами, щоб вони вкладались у наше виробництво дронів", — сказав Президент.

Зеленський також розповів про рятувальні роботи у Харкові після російського удару. Президент пообіцяв, що Росія неминуче буде покарана за терор.

"Під завалами – люди, робиться максимум, щоб їм допомогти. Станом на зараз відомо, що 12 людей постраждали. Одна людина, на жаль, загинула. Мої співчуття рідним та близьким", — заявив глава держави.