Відключення світла в Україні сьогодні — де немає електроенергії через бойові дії

Енергетики лагодять мережі. Фото: ДТЕК

В Україні 5 серпня відключень світла не заплановано. Але через бойові дії та з інших причин знеструмлені 492 населені пункти.

Про це повідомили пресслужби Укренерго та Міністерства енергетики у понеділок, 5 серпня.

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У Міненерго розповіли, що через бойові дії та з інших причин повністю або частково знеструмлені 492 населені пункти. Зокрема, відключення є у наступних областях:

Донецькій,

Дніпропетровській,

Сумській,

Харківській,

Херсонській.

Ситуація в енергосистемі 5 серпня. Фото: Міненерго

Водночас в Укренерго закликали українців економити електроенергію у піковий період.

"Оскільки енергосистема все ще відновлюється після восьми масованих атак росіян, а на енергооб’єктах тривають аварійні та планові ремонти — закликаємо, за можливості, перенести користування потужними електроприладами на денні години: з 11:00 до 15:00. Це період, коли в енергосистемі найбільше електроенергії завдяки активній роботі сонячних електростанцій", — йдеться у повідомленні.