Відключення світла сьогодні, 4 вересня - прогноз Міненерго

Генератор на вулиці. Фото: Новини.LIVE

В Україні у середу, 4 вересня, обмеження електроенергії буде застосовуватися протягом всієї доби. Водночас через спадання спеки фіксується зниження споживання світла.

Про це повідомила пресслужба Міненерго у Telegram.

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Ситуація в енергосистемі 4 вересня

В Україні споживання має тенденцію до зниження через спадання спеки у більшості областей. Вчора добовий максимум був зафіксований у денні години — на 3,4% менший, аніж у понеділок.

А сьогодні вранці споживання було на тому ж рівні, що й учора. Водночас було змінено час та обсяг застосування заходів обмеження через зниження потужності на деяких енергообʼєктах.

Тому до кінця дня буде такий графік:

10:05 — 13:00 дві черги відключень;

13:00 — 15:00 одна черга відключень;

15:00 — 24:00 дві черги відключень.

Енергетики зауважили, що зараз триває відновлення об'єктів після дев’яти масованих атак росіян, тому закликали українців заощадливо користуватися світлом.

Скриншот допису Міненерго