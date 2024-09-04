Відключення світла сьогодні, 4 вересня - прогноз Міненерго

В Україні змінили графіки відключень світла на сьогодні — яка причина
В Україні у середу, 4 вересня, обмеження електроенергії буде застосовуватися протягом всієї доби. Водночас через спадання спеки фіксується зниження споживання світла.
Про це повідомила пресслужба Міненерго у Telegram.
Ситуація в енергосистемі 4 вересня
В Україні споживання має тенденцію до зниження через спадання спеки у більшості областей. Вчора добовий максимум був зафіксований у денні години — на 3,4% менший, аніж у понеділок.
А сьогодні вранці споживання було на тому ж рівні, що й учора. Водночас було змінено час та обсяг застосування заходів обмеження через зниження потужності на деяких енергообʼєктах.
Тому до кінця дня буде такий графік:
- 10:05 — 13:00 дві черги відключень;
- 13:00 — 15:00 одна черга відключень;
- 15:00 — 24:00 дві черги відключень.
Енергетики зауважили, що зараз триває відновлення об'єктів після дев’яти масованих атак росіян, тому закликали українців заощадливо користуватися світлом.
Читайте Новини.LIVE!