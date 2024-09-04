Отключение света сегодня, 4 сентября – прогноз Минэнерго

В Украине изменили графики отключений света на сегодня — какая причина
В Украине в среду, 4 сентября, ограничение электроэнергии будет применяться на протяжении всех суток. В то же время из-за убывания жары фиксируется снижение потребления света.
Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго в Telegram.
Ситуация в энергосистеме 4 сентября
В Украине потребление имеет тенденцию к снижению из-за убыли жары в большинстве областей. Вчера суточный максимум был зафиксирован в дневные часы — на 3,4% меньше, чем в понедельник.
А сегодня утром потребление было на том же уровне, что и вчера. В то же время, было изменено время и объем применения мер ограничения из-за снижения мощности на некоторых энергообъектах.
Поэтому до конца дня будет такой график:
- 10:05 — 13:00 две очереди отключений;
- 13:00 — 15:00 одна очередь отключений;
- 15:00 — 24:00 две очереди отключений.
Энергетики отметили, что сейчас идет восстановление объектов после девяти массированных атак россиян, поэтому призвали украинцев экономно пользоваться светом.
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