Отключение света сегодня, 4 сентября – прогноз Минэнерго

Генератор на улице. Фото: Новини.LIVE

В Украине в среду, 4 сентября, ограничение электроэнергии будет применяться на протяжении всех суток. В то же время из-за убывания жары фиксируется снижение потребления света.

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго в Telegram.

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Ситуация в энергосистеме 4 сентября

В Украине потребление имеет тенденцию к снижению из-за убыли жары в большинстве областей. Вчера суточный максимум был зафиксирован в дневные часы — на 3,4% меньше, чем в понедельник.

А сегодня утром потребление было на том же уровне, что и вчера. В то же время, было изменено время и объем применения мер ограничения из-за снижения мощности на некоторых энергообъектах.

Поэтому до конца дня будет такой график:

10:05 — 13:00 две очереди отключений;

13:00 — 15:00 одна очередь отключений;

15:00 — 24:00 две очереди отключений.

Энергетики отметили, что сейчас идет восстановление объектов после девяти массированных атак россиян, поэтому призвали украинцев экономно пользоваться светом.

Скриншот сообщения Минэнерго