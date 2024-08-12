В Укренерго повідомили про зростання споживання світла у понеділок, 12 серпня

Генератор біля кав'ярні. Ілюстративне фото: Вечірній Київ

В Україні станом на понеділок, 12 серпня, зросло споживання електроенергії. Причиною таких змін стала спека у південних областях.

Про це повідомляє пресслужба Укренерго у Telegram.

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"Споживання наприкінці тижня та зранку у понеділок зросло, у порівнянні з тим же періодом минулого тижня. Причина — спека у південних областях", — йдеться у повідомленні.

За даними енергетиків, вчора максимум споживання був увечері — на 2,7% вищий, аніж минулої неділі, 4 серпня.

А станом на 9:30 сьогодні рівень споживання на 1,3% вищий за показник минулого понеділка, 5 серпня. Водночас застосування заходів обмеження сьогодні не прогнозується.

Українців закликали у період спеки споживати електроенергію ощадливо.