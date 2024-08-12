В Укрэнерго сообщили о росте потребления света в понедельник, 12 августа

Генератор возле кофейни. Иллюстративное фото: Вечерний Киев

В Украине по состоянию на понедельник, 12 августа, возросло потребление электроэнергии. Причиной подобных изменений стала жара в южных областях.

Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго в Telegram.

Читайте также:

Ситуация в энергосистеме Украины

"Потребление в конце недели и утром в понедельник выросло по сравнению с тем же периодом прошлой недели. Причина — жара в южных областях", — говорится в сообщении.

По данным энергетиков, вчера максимум потребления был вечером — на 2,7% выше, чем в прошлое воскресенье, 4 августа.

А по состоянию на 9:30 сегодня уровень потребления на 1,3% выше показателя прошлого понедельника, 5 августа. В то же время, применение мер ограничения сегодня не прогнозируется.

Украинцев призвали в период жары потреблять электроэнергию бережливо.