Укрзалізниця 8 серпня запустила перший дитячий вагон маршрутом Харків - Ясіня

Вхід до дитячого вагону. Фото: Укрзалізниця

Укрзалізниця у четвер, 8 серпня, у партнерстві з ЮНІСЕФ відправила в перший рейс дитячий вагон. Він вирушив за одним із найдовших та найпопулярніших маршрутів Харків — Ясіня.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці у Telegram у четвер, 8 серпня.

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Відомо, що дитячий купейний вагон адаптований для комфортної та безпечної подорожі родин з дітьми будь-якого віку, але найцікавішим він буде для дітей віком до восьми років. В УЗ зазначили, що квитки можна придбати виключно в офіційному застосунку, де він має окреме маркування.

Дитячий вагон. Фото: Укрзалізниця

"Під час посадки маленькі пасажири дитячого вагона отримуватимуть спеціальні браслети з зазначенням купе та контактного номера телефону батьків", — йдеться у повідомленні.

Дитячий вагон. Фото: Укрзалізниця

Особливості оснащення дитячого вагона

У коридорі розміщені інтерактивні плакати, бізіборди з рухомими елементами та дитячі поручні з м'якою оббивкою для їхнього безпечного пересування.

Дитячий вагон. Фото: Укрзалізниця

Водночас діти зможуть легко розрізняти кожне купе, оскільки вони марковані "Іскорками суперсил" — персонажами лялькового театру, які розробив Дитячий фонд ООН.

Дитячий вагон. Фото: Укрзалізниця

Також в купе є навчально-розважальні матеріали, інструкції для руханки, настільна гра та манеж для найменших пасажирів. Крім того, для дітей встановили збільшений обмежувач верхньої полиці з протиударною накладкою.

Дитячий вагон. Фото: Укрзалізниця

"Вбиральня оснащена додатковими гігієнічними засобами, сповивальним столиком та спеціальними дитячими накладками на унітаз", — зауважили в компанії.

Дитячий вагон. Фото: Укрзалізниця

Загалом у 2024 році Укрзалізниця разом із партнерами планує запустити ще сім дитячих вагонів.

Скриншот допису Укрзалізниці