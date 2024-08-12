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У Німеччині в притулку вбили біженця з України

12 серпня 2024 22:36
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
У Німеччині вбили біженця з України — що каже поліція
Німецькі поліцейські. Фото: Reuters
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

У німецькому місті Росток вбили 46-річного українця. Він помер від важких травм. Інцидент стався у притулку для біженців.

Про це повідомило видання Spiegel у понеділок, 12 серпня.

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"Українець помер у притулку для біженців у Ростоку. Співробітник служби безпеки виявив чоловіка із серйозними пораненнями приблизно о 12:15 у понеділок", — зазначили в німецьких правоохоронних органах.

Місцеві правоохоронці та прокуратура повідомили, що медична допомога надійшла із значним запізненням, тому лікарі змогли тільки констатувати смерть потерпілого. Обставини, за яких його знайшли, вказують на ймовірність вбивства.

"Розслідування кримінальної поліції щодо підґрунтя злочину все ще знаходиться на початковій стадії, тому на цей час не можна надати жодної додаткової інформації", — йдеться у статті, посилаючись на німецьку поліцію.

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