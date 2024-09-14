Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow В Укренерго спрогнозували ситуацію зі світлом завтра — чи будуть застосовувати графіки arrow

В Укренерго спрогнозували ситуацію зі світлом завтра — чи будуть застосовувати графіки

14 вересня 2024 18:11
Євгенія Брюховецька - редактор
В Укренерго проінформували щодо відключень світла завтра, 15 вересня
Енергетики. Фото: ДТЕК
Євгенія Брюховецька - редактор

В Україні фіксується стабільна ситуація в енергосистемі через зниження температури повітря. Так, завтра відключення електроенергії не планують застосовувати.

Про це повідомила пресслужба Укренерго у Telegram у суботу, 14 вересня.

Читайте також:

Графіки відключень 15 вересня

"Завтра, 15 вересня, заходи обмеження споживання застосовуватись не будуть", — йдеться у повідомленні.

В Укренерго зазначили, що українці можуть користуватися потужними електроприладами протягом всієї доби.

null
Скриншот допису Укренерго

Також важливі новини дня по темі:

електроенергія Укренерго енергосистема енергетика відключення світла

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

18:58 У Києві два безіменні парки отримають назви

18:41 Завтра у Львові відбудеться забіг — у міськраді попередили про перекриття вулиць

18:41 Електронний рапорт в застосунку "Армія+" — у Міноборони показали покрокову інструкцію

18:37 Евакуація людей та вихід річок з берегів — у Польщі виникла критична ситуація через сильні опади

18:27 Росіяни завдали удару по підприємству на Запоріжжі — загинули працівники

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні - 80x80

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні

18:11 В Укренерго спрогнозували ситуацію зі світлом завтра — чи будуть застосовувати графіки

18:09 Чорне море відроджує життя Тузлівських лиманів — кількість птахів і морської риби зростає

Text

18:08 Кученко прокоментував звільнення очільника Укренерго Кудрицького

17:44 Окупанти атакували Покровськ — зруйновано шляхопровід Східний

17:44 Потужний вітер та грози — синоптики попередили про погіршення погоди завтра

18:58 У Києві два безіменні парки отримають назви

18:41 Завтра у Львові відбудеться забіг — у міськраді попередили про перекриття вулиць

18:41 Електронний рапорт в застосунку "Армія+" — у Міноборони показали покрокову інструкцію

18:37 Евакуація людей та вихід річок з берегів — у Польщі виникла критична ситуація через сильні опади

18:27 Росіяни завдали удару по підприємству на Запоріжжі — загинули працівники

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні - 80x80

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні

18:11 В Укренерго спрогнозували ситуацію зі світлом завтра — чи будуть застосовувати графіки

18:09 Чорне море відроджує життя Тузлівських лиманів — кількість птахів і морської риби зростає

17:44 Окупанти атакували Покровськ — зруйновано шляхопровід Східний

17:44 Потужний вітер та грози — синоптики попередили про погіршення погоди завтра

17:38 В СБУ показали ексклюзивне відео повернення українських бійців з полону

Ексклюзив

22:54 Зима близько, а світло у Львові ні — в якому стані енергосистема у місті

20:29 Втратив непоганий дохід — скільки заробляв ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба

12 вересня 2024

06:46 Якими будуть ціни на iPhone 16 в Україні та як зміниться вартість інших моделей після його виходу

11 вересня 2024
Ексклюзив

18:52 Двобій року — як пройшли дебати Дональда Трампа та Камали Гарріс

06:40 Ціни на алюміній в Україні — скільки коштує 1 кг кольорових металів у вересні

10 вересня 2024

06:40 Вартість кольорових металів у вересні — скільки ви отримаєте за 1 кг міді в Україні

06:30 В Україні почали падати ціни на кукурудзу — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

9 вересня 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 та нові AirPods — які новинки показали на презентації Apple

7 вересня 2024
Ексклюзив

06:23 Гроші знайшлися — чому Рада відмовилася підвищувати податки та чиїм коштом фінансуватимуть армію

6 вересня 2024

20:09 Доля казкового тунелю в Одесі — який він має вигляд сьогодні

Text

18:08 Кученко прокоментував звільнення очільника Укренерго Кудрицького

Text

17:13 Незручності будуть — Кучеренко оцінив ефективність роботи генераторів взимку

13 вересня 2024
Text

23:19 Адвокат заявив, що необхідно навести лад із дотриманням закону представниками ТЦК

Text

22:16 Гончаренко пояснив, чому Україна не може відмовлятися від переговорів з Росією

Text

20:25 Ексрадник президента попередив про можливий бюджетний дефіцит у наступному році

Text

17:55 Повернення українських полонених та як зміниться війна восени — ефір Вечір.LIVE

Text

17:16 Військовий психолог Богуш назвав кількість бійців, які можуть повернутися із фронту з ПТСР

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні - 80x80

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні

Text
Ексклюзив

16:54 Приклад мужності — як ветеран ЗСУ відновлюється після протезування в США

Text

16:25 Гришина пояснила, чому в Україні хочуть скасувати медалі у школах

Text

13:00 Дозвіл на удари вглиб Росії та контрнаступ росіян на Курщині — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:24 Кулеба після відставки емоційно звернувся до українців — що сказав

4 вересня 2024

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

12 вересня 2024

06:01 Ощадбанк залишив пенсіонера без грошей — чому блокують 100% суми

2 вересня 2024

12:21 Путін знову заговорив про мирні переговори з Україною — що каже

9 вересня 2024

00:30 Друзі Джей Ло та Аффлека розповіли, чия ідея була придбати багатомільйонний будинок

6 вересня 2024

06:45 Тест з ПДР — вкажіть черговість проїзду авто на перехресті за 30 секунд

9 вересня 2024

09:41 Військові можуть залишитися без зарплат — у Раді зробили важливу заяву

10 вересня 2024

03:20 Торт за 15 хвилин, всього з 5 інгредієнтів — без випічки, швидко, бюджетно і дуже смачно

6 вересня 2024

18:27Зі світлом, та є нюанс — у ДТЕК потішили щодо графіків відключень світла на завтра