В Укренерго проінформували щодо відключень світла завтра, 15 вересня

Енергетики. Фото: ДТЕК

В Україні фіксується стабільна ситуація в енергосистемі через зниження температури повітря. Так, завтра відключення електроенергії не планують застосовувати.

Про це повідомила пресслужба Укренерго у Telegram у суботу, 14 вересня.

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"Завтра, 15 вересня, заходи обмеження споживання застосовуватись не будуть", — йдеться у повідомленні.

В Укренерго зазначили, що українці можуть користуватися потужними електроприладами протягом всієї доби.