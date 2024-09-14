В Укренерго проінформували щодо відключень світла завтра, 15 вересня

В Укренерго спрогнозували ситуацію зі світлом завтра — чи будуть застосовувати графіки
14 вересня 2024 18:11
Енергетики. Фото: ДТЕК
В Україні фіксується стабільна ситуація в енергосистемі через зниження температури повітря. Так, завтра відключення електроенергії не планують застосовувати.
Про це повідомила пресслужба Укренерго у Telegram у суботу, 14 вересня.
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"Завтра, 15 вересня, заходи обмеження споживання застосовуватись не будуть", — йдеться у повідомленні.
В Укренерго зазначили, що українці можуть користуватися потужними електроприладами протягом всієї доби.
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