В Укрэнерго проинформировали об отключениях света завтра, 15 сентября

В Укрэнерго спрогнозировали ситуацию со светом завтра — будут ли применять графики
14 сентября 2024 18:11
Энергетики. Фото: ДТЭК
В Украине фиксируется стабильная ситуация в энергосистеме из-за понижения температуры воздуха. Так, завтра отключения электроэнергии не планируют применять.
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram в субботу, 14 сентября.
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"Завтра, 15 сентября, меры по ограничению потребления применяться не будут", — говорится в сообщении.
В Укрэнерго отметили, что украинцы могут пользоваться мощными электроприборами на протяжении всех суток.
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