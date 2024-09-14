В Укрэнерго проинформировали об отключениях света завтра, 15 сентября

Энергетики. Фото: ДТЭК

В Украине фиксируется стабильная ситуация в энергосистеме из-за понижения температуры воздуха. Так, завтра отключения электроэнергии не планируют применять.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram в субботу, 14 сентября.

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"Завтра, 15 сентября, меры по ограничению потребления применяться не будут", — говорится в сообщении.

В Укрэнерго отметили, что украинцы могут пользоваться мощными электроприборами на протяжении всех суток.