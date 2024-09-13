Ситуація в енергетиці 13 вересня — сотні населених пунктів без світла

Електрик проводить роботи на лінії. Фото: Укренерго

У п'ятницю, 13 вересня, Україна запросила аварійну допомогу з трьох країн для стабілізації енергосистеми. Через бойові дії та з інших причин повністю або частково знеструмлені 562 населені пункти.

Про це повідомили у пресслужбі Укренерго.

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Енергетики зазначають, що через несприятливі погодні умови було знеструмлено 41 населений пункт у Житомирській, Київській, Чернігівській та Кіровоградській областях.

Також через бойові дії та інші причини на ранок частково або повністю без електропостачання залишилися 562 населені пункти у Донецькій, Херсонській, Харківській, Одеській та Івано-Франківській областях.

З технічних причин є знеструмлені споживачі у Запорізькій, Дніпропетровській та Сумській областях.

"Українська енергосистема продовжує відновлюватись після дев’яти масованих атак росіян, у ній зберігається дефіцит потужності, а на енергооб’єктах тривають аварійні та планові ремонти", — йдеться у повідомленні компанії.

Там закликали споживачів бути економними та не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів у період з 16:00 до 22:00.

Аварійна допомога та споживання

Для стабілізації енергосистеми відбувається аварійне постачання електроенергії з Польщі, Словаччини та Румунії.

Крім того, Україна імпортує електроенергію з кількох країн, серед яких Польща, Румунія, Словаччина, Угорщина та Молдова.

"Споживання електроенергії відповідає сезонним показникам. Сьогодні, станом на 9:30, його рівень був на 2,1% меншим, ніж в цей же час напередодні", — додали в Укренерго.

У компанії наголосили, що експорт електроенергії не відбувається і не передбачається.