Чи застосовуватимуть відключення світла завтра, 16 вересня

В Укренерго проінформували щодо відключень світла завтра
15 вересня 2024 19:15
Енергетик. Фото: УНІАН
В Україні наразі стабільна ситуація в енергосистемі через відхід спеки. Тому у понеділок, 16 вересня, енергетики не планують застосовувати обмеження світла.
Про це повідомила пресслужба Укренерго у Telegram.
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"Завтра, 16 вересня, заходи обмеження не прогнозуються", — йдеться у повідомленні.
Водночас українців закликали ощадливо споживати електроенергію протягом 16:00 — 22:00. Енергетики просять не вмикати у вказаний час кілька потужних приладів одночасно.
Де можна подивитись графік відключення світла
Щоб точніше дізнатися про віялові відключення, можна перевірити свою адресу на відповідних інтернет-ресурсах залежно від вашого міста чи області проживання.
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