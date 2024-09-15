Чи застосовуватимуть відключення світла завтра, 16 вересня

Енергетик. Фото: УНІАН

В Україні наразі стабільна ситуація в енергосистемі через відхід спеки. Тому у понеділок, 16 вересня, енергетики не планують застосовувати обмеження світла.

Про це повідомила пресслужба Укренерго у Telegram.

Читайте також:

Відключення світла 16 вересня

"Завтра, 16 вересня, заходи обмеження не прогнозуються", — йдеться у повідомленні.

Водночас українців закликали ощадливо споживати електроенергію протягом 16:00 — 22:00. Енергетики просять не вмикати у вказаний час кілька потужних приладів одночасно.

Скриншот допису Укренерго

Де можна подивитись графік відключення світла

Щоб точніше дізнатися про віялові відключення, можна перевірити свою адресу на відповідних інтернет-ресурсах залежно від вашого міста чи області проживання.