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Верховна Рада схвалила законопроєкт про масштабне перезавантаження митниці

17 вересня 2024 17:07
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
В Раді ухвалили законопроєкт про перезавантаження митної служби
Засідання Верховної Ради України. Фото: УНІАН
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Верховна Рада України прийняла законопроєкт №6490, який передбачає масштабне перезавантаження митної служби. Документ містить ряд змін, спрямованих на удосконалення правових засад проходження служби в митних органах.

Про це повідомив Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у вівторок, 17 вересня.

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За словами нардепа, до другого читання до законопроєкту поправки, які мають на меті вдосконалення правових засад служби в митних органах. Зокрема, передбачається врегулювання ключових умов контракту на проходження служби, встановлення вимог до професійної компетентності працівників митниці, впровадження процедури ротації посад, перевірок на доброчесність і моніторингу способу життя. Окрім цього, передбачається можливість проведення психофізіологічних тестів з використанням поліграфа для посадовців митних органів.

Гетманцев додав, що в процесі підготовки законопроєкту до другого читання Комітет вирішив питання умов оплати праці працівників митних органів.

Він додав, що проєкт закону також покликаний удосконалити методи формування конкурсних комісій для проведення відбору на посаду керівника центрального органу виконавчої влади, який відповідає за реалізацію державної митної політики. А також він передбачає покращити процедуру створення атестаційних комісій і комісій для проведення зовнішньої незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності цього органу.

Результати голосування. Фото: Ярослав Железняк
Результати голосування. Фото: Ярослав Железняк

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