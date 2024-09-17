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Верховная Рада одобрила законопроект о масштабной перезагрузке таможни

17 сентября 2024 17:07
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
В Раде приняли законопроект о перезагрузке таможенной службы
Заседание Верховной Рады Украины. Фото: УНИАН
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Верховная Рада Украины приняла законопроект №6490, предусматривающий масштабную перезагрузку таможенной службы. Документ содержит ряд изменений, направленных на усовершенствование правовых основ прохождения службы в таможенных органах.

Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев во вторник, 17 сентября.

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По словам нардепа, ко второму чтению к законопроекту поправки, направленные на совершенствование правовых основ службы в таможенных органах. В частности, предполагается урегулирование ключевых условий контракта на прохождение службы, установление требований к профессиональной компетентности работников таможни, внедрение процедуры ротации должностей, проверок на добродетель и мониторинг образа жизни. Кроме того, предполагается возможность проведения психофизиологических тестов с использованием полиграфа для должностных лиц таможенных органов.

Гетманцев добавил, что в процессе подготовки законопроекта ко второму чтению Комитет решил вопросы условий оплаты труда работников таможенных органов.

Он добавил, что проект закона также призван усовершенствовать методы формирования конкурсных комиссий для проведения отбора на должность руководителя центрального органа исполнительной власти, отвечающего за реализацию государственной таможенной политики. А также предусматривает улучшить процедуру создания аттестационных комиссий и комиссий для проведения внешней независимой оценки (аудита) эффективности деятельности этого органа.

Результаты голосования. Фото: Ярослав Железняк
Результаты голосования. Фото: Ярослав Железняк

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