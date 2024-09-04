Денса Малюсюку відправили у відставку

Колишній міністр юстиції Денис Малюська. Фото: РБК-Україна

Верховна Рада України відправила у відставку міністра юстиції Дениса Малюську. За відповідну постанову на засіданні, яке відбулося 4 вересня, проголосували 249 народних обранців.

Про це повідомив парламентар з фракції "Голос" Ярослав Железняк.

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Відставка міністра юстиції Малюськи

Чутки про відставку Малюськи ширилися протягом останніх кількох місяців. Ще в липні стало відомо, що міністр юстиції давно підписав заяву про відставку без вказання дати. Проте це рішення переносилося через неспроможність знайти заміну.

Тепер очікується, що його на посаді замінить віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

Сам Малюська ще у вівторок ввечері підтвердив, що виходить із уряду. Він наголосив, що мусить встигнути закрити деякі справи, та попросив депутатів ВРУ підтримати його відставку.

Голосування за відставку Малюськи. Фото: скриншот

Робота Малюськи в уряді

Денис Малюська працював у команді президента Володимира Зеленського ще з 2019 року. Зокрема, на позачергових виборах у 2019 році його обрали депутатом Верховної Ради від партії "Слуга народу". Втім, вже на першому ж засіданні він склав повноваження, оскільки пішов працювати в уряд.

Міністерство юстиції Малюська очолював з 29 серпня 2019 року. Він прийшов до Кабміну разом із командою колишнього прем'єра Гончарука.