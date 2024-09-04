Звільнення міністрів — Володимир Зеленський прокоментував зміни в уряді

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE

Нещодавно до Верховної Ради України надійшло кілька заяв по відставку від міністрів та інших посадовців. Президент України Володимир Зеленський заявив, що таке "велике перезавантаження" уряду пов'язане з викликами, які чекають нашу країну вже восени.

Про це глава держави сказав під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Ірландії Саймоном Гаррісом, передає кореспондент Новини.LIVE.

Читайте також:

"Велике перезавантаження" уряду в Україні

Відповідаючи на питання про "велике перезавантаження" уряду, Зеленський сказав, що Україні потрібна нова енергія, адже восени нашу країну чекатиме багато викликів.

Водночас журналісти його запитали, де залишиться міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Однак глава держави відмовився вдаватися в деталі, пояснюючи це тим, що більше інформації може сказати після того, як люди, яким були запропоновані певні посади, приймуть остаточні рішення.



"Я вже говорив про перезавантаження нашого Кабміну, багатьох міністерств... Нам сьогодні потрібна нова енергія і ці кроки пов'язані з посиленням нашої держави на різних етапах. Міжнародна політика та дипломатія — не виключення", — сказав Зеленський.

Що передувало

Напередодні до Верховної Ради України надійшли заяви про відставку одразу від кількох міністрів, зокрема від:

Руслана Стрільця — міністра захисту довкілля;

Дениса Малюськи — міністра юстиції;

Дмитра Кулеби — міністра закордонних справ;

Олександра Камишіна — міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

А також від голови Фонду державного майна Віталія Коваля, повідомив спікер Руслан Стефанчук.

Крім того, звільнитися зі своїх посад вирішили віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина та віцепрем’єрка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Сьогодні, 4 вересня, під час засідання Верховна Рада ухвалювала відповідні рішення щодо відставки вищенаведених посадовців.

Водночас голова владної фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що понад 50% штатної чисельності Кабінету Міністрів України зазнають змін вже упродовж цього тижня.

Подібну заяву зробив і Зеленський під час своєї пресконференції 27 серпня. За його словами, він обговорює із прем’єр-міністром Денисом Шмигалем можливі зміни в уряді.