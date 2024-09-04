Денса Малюсюка отправили в отставку

Бывший министр юстиции Денис Малюська. Фото: РБК-Украина

Верховная Рада Украины отправила в отставку министра юстиции Дениса Малюську. За соответствующее постановление на состоявшемся 4 сентября заседании проголосовали 249 народных избранников.

Об этом сообщил парламентарий из фракции "Голос" Ярослав Железняк.

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Слухи об отставке Малюськи распространялись за последние несколько месяцев. Еще в июле стало известно, что министр юстиции давно подписал заявление об отставке без указания даты. Однако это решение переносилось из-за неспособности найти замену.

Теперь ожидается, что его в должности заменит вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

Сам Малюська еще во вторник вечером подтвердил, что выходит из правительства. Он подчеркнул, что он должен успеть закрыть некоторые дела и попросил депутатов ВРУ поддержать его отставку.

Голосование за отставку Малюськи. Фото: скриншот

Работа Малюски в правительстве

Денис Малюська работал в команде президента Владимира Зеленского еще с 2019 года. В частности, на внеочередных выборах в 2019 году он был избран депутатом Верховной Рады от партии "Слуга народа". Впрочем, уже на первом же заседании он сдал полномочия, поскольку пошел работать в правительство.

Министерство юстиции Малюська возглавлял с 29 августа 2019 года. Он пришел в Кабмин вместе с командой бывшего премьера Гончарука.