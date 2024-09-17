День рятівника — Зеленський привітав та нагородив працівників ДСНС

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з співробітниками Державної служби з надзвичайних ситуацій, щоб привітати їх з Днем рятівника. Глава держави також відзначив рятувальників державними нагородами.

Про це президент повідомив в Telegram у вівторок, 17 вересня.

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"Хоч би що відбувалося, ДСНС України завжди допомагає, і завжди — оперативно. Завжди віддано саме цій місії, найголовнішій, — рятувати життя", — заявив глава держави.

Зеленський оглянув сучасне технічне обладнання, що використовується у рятувальних операціях. Під час візиту були представлені сучасні спеціалізовані автомобілі та інноваційні роботизовані системи.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Андрій Даник відзвітували про використання передових надводних безпілотників та роботизованих комплексів, які застосовуються для нейтралізації мін та інших вибухонебезпечних предметів.

Володимир Зеленський, Ігор Клименко та Андрій Даник. Фото: ОП

Зеленський заявив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії українські рятувальники понад 170 тисяч разів виїжджали на місця обстрілів для надання допомоги. Їм вдалося ліквідувати понад 20 тисяч пожеж, що виникли внаслідок атак. Також він зазначив, що сапери ДСНС нейтралізували більше ніж пів мільйона вибухонебезпечних предметів.