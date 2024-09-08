Відключення світла в Україні 9 вересня — в Укренерго зробили важливу заяву

Аварійна бригада ДТЕК. Фото: ДТЕК

Відключення світла в Україні завтра, 9 вересня, не прогнозуються. Однак людей закликали споживати електроенергію ощадливо.

Про це повідомила пресслужба Укренерго у Telegram.

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Відключення світла в Україні

"Завтра, 9 вересня, заходи обмеження споживання не прогнозуються", — йдеться у повідомленні.

Українців закликали споживати електроенергію ощадливо. В Укренерго також просять не вмикати одночасно декілька потужних електроприладів з 18:00 до 22:00.

Допис Укренерго. Фото: скриншот

Де можна подивитись графік відключення світла

Аби точніше дізнаватися інформацію щодо віялових відключень, можна перевірити свою адресу за посиланнями:

Нагадаємо, у Міністерстві енергетики розповіли про обстріли енергооб'єктів України протягом доби та ситуацію, що склалася в енергосистемі внаслідок ворожих ударів. За попередніми даними, 8 вересня застосування обмежень електроенергії не планується.

Раніше ми писали, в енергосистемі України фіксується стабільна ситуація зі світлом, однак тривають ремонтні роботи на об'єктах, які були пошкоджені російськими ударами. Тому українців просять економно використовувати електроенергію.