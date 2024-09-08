Відключення світла в Україні 9 вересня — в Укренерго зробили важливу заяву

Відключення світла в Україні — в Укренерго зробили важливе застереження на завтра
Відключення світла в Україні завтра, 9 вересня, не прогнозуються. Однак людей закликали споживати електроенергію ощадливо.
Про це повідомила пресслужба Укренерго у Telegram.
Відключення світла в Україні
"Завтра, 9 вересня, заходи обмеження споживання не прогнозуються", — йдеться у повідомленні.
Українців закликали споживати електроенергію ощадливо. В Укренерго також просять не вмикати одночасно декілька потужних електроприладів з 18:00 до 22:00.
Де можна подивитись графік відключення світла
Аби точніше дізнаватися інформацію щодо віялових відключень, можна перевірити свою адресу за посиланнями:
- Київ
- Київська область
- Черкаська область
- Кіровоградська область
- Херсонська область
- Запорізька область
- Дніпропетровська область
- Полтавська область
- Харківська область
- Сумська область
- Чернігівська область
- Вінницька область
- Одеська область
- Миколаївська область
- Житомирська область
- Хмельницька область
- Тернопільська область
- Чернівецька область
- Рівненська область
- Волинська область
- Львівська область
- Івано-Франківська область
- Закарпатська область
- Донецька область
Нагадаємо, у Міністерстві енергетики розповіли про обстріли енергооб'єктів України протягом доби та ситуацію, що склалася в енергосистемі внаслідок ворожих ударів. За попередніми даними, 8 вересня застосування обмежень електроенергії не планується.
Раніше ми писали, в енергосистемі України фіксується стабільна ситуація зі світлом, однак тривають ремонтні роботи на об'єктах, які були пошкоджені російськими ударами. Тому українців просять економно використовувати електроенергію.
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