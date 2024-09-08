У Міненерго просять українців економно використовувати електроенергію

Ремонт енергооб'єктів. Ілюстративне фото: Укренерго

В енергосистемі України фіксується стабільна ситуація зі світлом, однак тривають ремонтні роботи на об'єктах, які були пошкоджені російськими ударами. Тому українців просять економно використовувати електроенергію.

Про це заявив заступник міністра енергетики Микола Колісник в ефірі Ми Україна.

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Незважаючи на відсутність відключень електроенергії українців закликали використовувати її економно.

"Саме культура економного споживання допомагає збалансувати енергосистему, залишати її цілісною та надійною", — пояснив Колісник.

За його словами, наразі триває ремонтна кампанія об'єктів енергетичної інфраструктури, які були майже зруйновані через вісім масованих атак лише цього року.