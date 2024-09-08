Отключение света в Украине 9 сентября — в Укрэнерго сделали важное заявление

Аварийная бригада ДТЭК. Фото: ДТЭК

Отключение света в Украине завтра, 9 сентября, не прогнозируется. Однако людей призвали потреблять электроэнергию экономно.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram.

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Отключение света в Украине

"Завтра, 9 сентября, меры по ограничению потребления не прогнозируются", — говорится в сообщении.

Украинцев призвали потреблять электроэнергию экономно. В Укрэнерго также просят не включать одновременно несколько мощных электроприборов с 18:00 до 22:00.

Пост Укрэнерго. Фото: скриншот

Где можно посмотреть график отключения света

Чтобы точнее узнавать информацию о веерных отключениях, можно проверить свой адрес по ссылкам:

Напомним, в Министерстве энергетики рассказали об обстрелах энергообъектов Украины в течение суток и ситуации, сложившейся в энергосистеме в результате вражеских ударов. По предварительным данным, 8 сентября применение ограничений электроэнергии не планируется.

Ранее мы писали, что в энергосистеме Украины фиксируется стабильная ситуация со светом, однако продолжаются ремонтные работы на объектах, которые были повреждены российскими ударами. Поэтому украинцев просят экономно использовать электроэнергию.