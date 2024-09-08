Отключение света в Украине 9 сентября — в Укрэнерго сделали важное заявление

Отключение света в Украине — в Укрэнерго сделали важное предостережение на завтра
Отключение света в Украине завтра, 9 сентября, не прогнозируется. Однако людей призвали потреблять электроэнергию экономно.
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram.
Отключение света в Украине
"Завтра, 9 сентября, меры по ограничению потребления не прогнозируются", — говорится в сообщении.
Украинцев призвали потреблять электроэнергию экономно. В Укрэнерго также просят не включать одновременно несколько мощных электроприборов с 18:00 до 22:00.
Где можно посмотреть график отключения света
Чтобы точнее узнавать информацию о веерных отключениях, можно проверить свой адрес по ссылкам:
- Киев
- Киевская область
- Черкасская область
- Кировоградская область
- Херсонская область
- Запорожская область
- Днепропетровская область
- Полтавская область
- Харьковская область
- Сумская область
- Черниговская область
- Винницкая область
- Одесская область
- Николаевская область
- Житомирская область
- Хмельницкая область
- Тернопольская область
- Черновицкая область
- Ровенская область
- Волынская область
- Львовская область
- Ивано-Франковская область
- Закарпатская область
- Донецкая область
Напомним, в Министерстве энергетики рассказали об обстрелах энергообъектов Украины в течение суток и ситуации, сложившейся в энергосистеме в результате вражеских ударов. По предварительным данным, 8 сентября применение ограничений электроэнергии не планируется.
Ранее мы писали, что в энергосистеме Украины фиксируется стабильная ситуация со светом, однако продолжаются ремонтные работы на объектах, которые были повреждены российскими ударами. Поэтому украинцев просят экономно использовать электроэнергию.
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