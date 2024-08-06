Націоналізована компанія "Укрнафтобуріння" зможе відновити видобуток газу — вирок суду

Видобуток газу. Фото: Reuters

Шостий апеляційний адміністративний суд виніс рішення на користь компанії "Укрнафтобуріння", дозволивши відновлення видобутку на Сахалінському родовищі. Раніше компанія належала бізнесмену Ігорю Коломойському, але була націоналізована.

Про це повідомив голова правління НАК Нафтогаз України Олексій Чернишов у вівторок, 6 серпня.

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З грудня 2023 року, коли через судове рішення видобуток газу був призупинений, "Укрнафтобуріння" втратила можливість видобути понад 300 мільйонів кубометрів газу.

До червня 2024 року державний бюджет поніс значні втрати: близько 285 мільйонів кубометрів природного газу та 31 тисяча тонн конденсату. Щомісячні втрати склали 47,3 мільйона кубометрів газу та 5229 тонн конденсату, згідно з даними "Укрнафтобуріння".

Рішення Шостого апеляційного адміністративного суду скасувало попередні рішення судів першої та апеляційної інстанцій, які розглядали питання повернення виконання рішення у цій справі. Суд також відмовився розглядати заяву Держгеонадра про поворот виконання рішення суду у цій справі та залишив цю заяву без розгляду у зв’язку з пропуском строків на звернення.

"Очікуємо його відновлення та додаткових обʼємів газу, які так необхідні Україні перед початком найскладнішого опалювального сезону", — зазначив Чернишов.

Як проходила націоналізація "Укрнафтобуріння"

Нагадаємо, що 1 грудня 2023 року "Укрнафтобуріння" виконала всі необхідні технологічні заходи відповідно до законодавства, яке забороняло видобуток газу без спеціального дозволу, анульованого рішенням суду.

"Укрнафтобуріння" була другою серед приватних компаній за обсягами видобутку газу. Її головним активом був спеціальний дозвіл на розробку Сахалінського родовища в Харківській області, яке має одні з найбільших запасів газу в Україні — 15 мільярдів кубометрів.

Згідно з оцінкою Forbes, вартість "Укрнафтобуріння" складає приблизно 500 мільйонів доларів. Частка "Привату" Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова оцінюється в 125 мільйонів доларів. Ще 10% належать JKX Ukraine, акціонером якої також був Коломойський. Інші частки компанії були у власності Павла Фукса та Віталія Хомутинніка.

Наприкінці січня Антимонопольний комітет схвалив передачу "Укрнафтобуріння" під управління державної компанії "Укрнафта". 7 квітня 2023 року Печерський суд наклав арешт на корпоративні права "Укрнафтобуріння", а через п’ять днів ці права були передані до АРМА.