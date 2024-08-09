У Полтаві чоловік інсценував крадіжку 33 тисяч гривень, які програв у казино

Судове засідання. Ілюстративне фото: ml.od.court.gov.ua

У Полтаві у травні 2024 року водій вантажівки був у рейсі та програв в онлайн-казино понад 33 тисячі гривень, які належали фірмі. Чоловік інсценував викрадення цих коштів та отримав за це два роки умовного покарання.

Про це йдеться у вироку, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Київський райсуд Полтави 23 липня виніс вирок чоловіку за неправдиве повідомлення про вчинення тяжкого злочину (ч.2 ст.383 КК України).

Чоловік звернувся до поліції із заявою про викрадення у нього понад 33 тисяч гривень, які належали фірмі, у якій він працював водієм. Насправді ці кошти він програв в онлайн-казино.

Обвинувачений — уродженець села Кустолова-Суходілка, Полтавського району, має середню освіту, одружений та має на утриманні двох малолітніх дітей, працює водієм.

На початку травня 2024 року, коли водій був у рейсі та поповнив свій особистий рахунок в онлайн-казино "Slotoking" та "Pin-Up.Ua" на 33 350 грн, а потім програв всю суму на цих ресурсах.

Наступного дня чоловік придбав ніж, розрізав дно своєї барсетки та викинув ніж у чагарники вздовж залізничних колій у напрямку вул. Петра Дорошенка. Таким чином чоловік інсценував крадіжку у нього згаданих коштів та повідомив про це поліцію.

Яке покарання загрожує

Вже 22 травня чоловік уклав угоду про визнання провини із прокурором, у який визнав себе винним в неправдивому повідомленні про вчинення тяжкого злочину. Суд затвердив цю угоду та призначив чоловіку два роки ув’язнення, але від відбування покарання його звільнили з іспитовим строком — один рік.

Вирок ще не набрав законної сили та може бути оскаржений в Полтавському апеляційному суді протягом 30 днів з моменту його проголошення.