У Полтаві чоловік інсценував крадіжку 33 тисяч гривень, які програв у казино

У Полтаві водій вантажівки програв гроші в онлайн-казино та інсценував крадіжку — що вирішив суд
У Полтаві у травні 2024 року водій вантажівки був у рейсі та програв в онлайн-казино понад 33 тисячі гривень, які належали фірмі. Чоловік інсценував викрадення цих коштів та отримав за це два роки умовного покарання.
Про це йдеться у вироку, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Деталі справи
Київський райсуд Полтави 23 липня виніс вирок чоловіку за неправдиве повідомлення про вчинення тяжкого злочину (ч.2 ст.383 КК України).
Чоловік звернувся до поліції із заявою про викрадення у нього понад 33 тисяч гривень, які належали фірмі, у якій він працював водієм. Насправді ці кошти він програв в онлайн-казино.
Обвинувачений — уродженець села Кустолова-Суходілка, Полтавського району, має середню освіту, одружений та має на утриманні двох малолітніх дітей, працює водієм.
На початку травня 2024 року, коли водій був у рейсі та поповнив свій особистий рахунок в онлайн-казино "Slotoking" та "Pin-Up.Ua" на 33 350 грн, а потім програв всю суму на цих ресурсах.
Наступного дня чоловік придбав ніж, розрізав дно своєї барсетки та викинув ніж у чагарники вздовж залізничних колій у напрямку вул. Петра Дорошенка. Таким чином чоловік інсценував крадіжку у нього згаданих коштів та повідомив про це поліцію.
Яке покарання загрожує
Вже 22 травня чоловік уклав угоду про визнання провини із прокурором, у який визнав себе винним в неправдивому повідомленні про вчинення тяжкого злочину. Суд затвердив цю угоду та призначив чоловіку два роки ув’язнення, але від відбування покарання його звільнили з іспитовим строком — один рік.
Вирок ще не набрав законної сили та може бути оскаржений в Полтавському апеляційному суді протягом 30 днів з моменту його проголошення.
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