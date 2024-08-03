На березі Тиси в Румунії 3 серпня виявили тіло чоловіка

Прикордонник біля Тиси. Ілюстративне фото: Facebook

На румунському березі річки Тиса у суботу, 3 серпня, виявили тіло чоловіка. За всіма ознаками він довготривало перебував у воді.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ у Telegram.

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"Про виявлення тіла з ознаками довготривалого перебування у воді повідомили військовослужбовців ДПСУ румунські прикордонники", — йдеться у повідомленні.

Тіло потопельника на березі річки. Фото: ДПСУ

Наразі правоохоронці уточнюють інформація щодо наявності при загиблому документів. Прикордонники зазначили, що від початку повномасштабного російського вторгнення це вже 39-й трагічний випадок на річці.

"Вкотре закликаємо уникати ризиків, що несуть загрозу вашому життю", — наголосили в ДПСУ.

Скриншот допису ДПСУ

Раніше у матеріалі Новини.LIVE речниця Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова розповіла, що дані стосовно кількості загиблих під час спроб переплести Тису не є остаточними і, цілком можливо, навіть більшими.

Досить часто переправники запевняють потенційних українських чоловіків у безперешкодному перетині кордону у пункті пропуску або десь на рівнині. Ціна їхніх послуг нині становить від 5 до 15 тисяч доларів. Все залежить від умов та місця втечі, а також самих переправників.

"Вони можуть тримати людей день-два-три, а можуть і місяць. Обіцяють їм пройти через пункт пропуску, а в результаті приводять їх до річки і кажуть: варіант тільки один — або річка, або зараз вас зловлять прикордонники. Виманюють у них гроші, а от результат чи якісь гарантії — ніхто нікому нічого не дає", — зазначила Федорова.