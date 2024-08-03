На берегу Тисы в Румынии 3 августа обнаружили тело мужчины

Пограничник возле Тисы. Иллюстративное фото: Facebook

На румынском берегу реки Тиса в субботу, 3 августа, обнаружили тело мужчины. По всем признакам он долго находился в воде.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ в Telegram.

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"Об обнаружении тела с признаками длительного пребывания в воде сообщили военнослужащим ГПСУ румынские пограничники", — говорится в сообщении.

Тело утопленника на берегу реки. Фото: ГПСУ

В настоящее время правоохранители уточняют информацию о наличии при погибшем документе. Пограничники отметили, что с начала полномасштабного российского вторжения это уже 39-й трагический случай на реке.

"В очередной раз призываем избегать рисков, которые несут угрозу вашей жизни", — подчеркнули в ГПСУ.

Скриншот поста ГПСУ

Ранее в материале Новини.LIVE спикер Мукачевского пограничного отряда Леся Федорова рассказала, что данные по количеству погибших при попытках переплести Тису не являются окончательными и, вполне возможно, даже больше.

Довольно часто переправщики уверяют потенциальных украинских мужчин в беспрепятственном пересечении границы в пункте пропуска или где-то на равнине. Цена их услуг сейчас составляет от 5 до 15 тысяч долларов. Все зависит от условий и места побега, а также самих переправщиков.

"Они могут держать людей день-два-три, а могут и месяц. Обещают им пройти через пункт пропуска, а в результате приводят их к реке и говорят: вариант только один — или река, или сейчас вас поймают пограничники. Выманивают у них деньги, а вот результат или какие-то гарантии — никто никому ничего не дает", — отметила Федорова.