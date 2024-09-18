Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow За ексголову Дніпропетровської ОВА Резніченка внесли 30 млн грн застави arrow

За ексголову Дніпропетровської ОВА Резніченка внесли 30 млн грн застави

18 вересня 2024 15:06
Катерина Османська - Редактор
Валентин Резніченко — за ексголову Дніпропетровської ОВА внесли 30 млн гривень застави
Валентин Резніченко. Фото: facebook/Valentyn.Reznichenko
Катерина Османська - Редактор

За колишнього голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Резніченка внесли 30 мільйонів гривень застави. Це стосується справи про завдання збитків під час ремонту доріг на суму понад 286 мільйонів гривень. 

Про це повідомила речниця Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк у коментарі hromadske у середу, 18 вересня. 

Читайте також:

Застава за Резніченка

Постолюк зазначила, що зараз вирішується питання щодо оскарження рішення суду, який обрав Резніченку запобіжний захід у вигляді застави в 30 мільйонів гривень. Як відомо, прокурори просили арешту з альтернативою внесення застави 40 мільйонів гривень.

Що передувало 

Нагадаємо, 12 вересня Резніченку оголосили про підозру щодо можливої причетності до корупційної схеми під час ремонту доріг в області, внаслідок чого завдано збитків територіальній громаді на суму понад 286 мільйонів гривень.

Вже 16 вересня ВАКС обрав йому запобіжний захід у вигляді застави 30 мільйонів гривень та низки обов'язків, які він має виконувати:

  • здати паспорти для виїзду за кордон;
  • не відлучатися з місця проживання;
  • прибувати на виклик слідства.

Також важливі новини дня по темі:

корупція Дніпропетровська область застава Валентин Резніченко підозра

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

16:32 Помпео відповів, чи є у США план порятунку своєї країни

16:28 Відмова у статусі УБД — що робити військовому та як отримати статус

16:21 Умєров відреагував на рішення ВР про збільшення видатків на оборону

16:19 Красюк розкрив правду, чому Усика затримали у Польщі

16:19 У Харкові затримали блогера, який поширював ідеї "великої Росії" та СРСР

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

16:02 Демограф розповіла, як Україні подолати скорочення населення

15:49 Розтрата на 2 мільйони — на Одещині оборонне підприємство заплатило за неіснуючі послуги

15:41 Прикордонники показали, як на фронті перетворюють російські автівки на брухт

Text

15:41 Коли ТЦК не можуть мобілізувати чоловіків 18-25 років — пояснення нардепа

Text

15:22 У Комітеті нацбезпеки відреагували на заяву про звільнення Безуглої

16:32 Помпео відповів, чи є у США план порятунку своєї країни

16:28 Відмова у статусі УБД — що робити військовому та як отримати статус

16:21 Умєров відреагував на рішення ВР про збільшення видатків на оборону

16:19 Красюк розкрив правду, чому Усика затримали у Польщі

16:19 У Харкові затримали блогера, який поширював ідеї "великої Росії" та СРСР

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

16:02 Демограф розповіла, як Україні подолати скорочення населення

15:49 Розтрата на 2 мільйони — на Одещині оборонне підприємство заплатило за неіснуючі послуги

15:41 Прикордонники показали, як на фронті перетворюють російські автівки на брухт

15:17 Матч Болоньї із Шахтарем U-19 перенесли через потоп в Італії

15:08 Нардеп Костенко відреагував на дані WSJ про українські втрати на війні

06:40 В Україні продовжують рости ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у вересні

06:36 Дорогий металобрухт — скільки коштують знищені з початку війни російські танки

Ексклюзив

05:31 Маленька кремнієва долина: чим та як живе червоний республіканський штат Техас

17 вересня 2024

18:37 Стан енергетики та прогноз на зиму в Миколаєві — ексклюзив

17:07 Наскільки готові одесити до майбутнього опалювального сезону — чого побоюються

06:40 Ціни за 1 кг латуні у вересні — скільки в Україні коштують кольорові метали в Україні

06:31 Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

13 вересня 2024
Ексклюзив

22:54 Зима близько, а світло у Львові ні — в якому стані енергосистема у місті

20:29 Втратив непоганий дохід — скільки заробляв ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба

12 вересня 2024

06:46 Якими будуть ціни на iPhone 16 в Україні та як зміниться вартість інших моделей після його виходу

Text

15:41 Коли ТЦК не можуть мобілізувати чоловіків 18-25 років — пояснення нардепа

Text

15:22 У Комітеті нацбезпеки відреагували на заяву про звільнення Безуглої

Text
Ексклюзив

13:44 Масовий підрив пейджерів "Хезболли" — Сергій Ауслендер розповів деталі

Text

13:00 Атака на склад боєприпасів у Тверській області та затримання Усика у Польщі — ефір День.LIVE

Text

12:31 Катастрофічне співвідношення — економіст назвав кількість заброньованих від мобілізації

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

Text

08:00 Підвищення податків та напружена зустріч Зеленського з Сікорським — ефір Ранок.LIVE

17 вересня 2024
Text

23:16 Зима буде непростою — нардеп назвав причини, які впливають на дефіцит електроенергії

Text

21:32 Посол пояснив, як Україна впливає на вибори у США

Text

21:10 У Раді не обговорюють способи покриття дефіциту ресурсів для нагальних видатків, — нардеп

Text

20:24 Нардеп пояснив, до яких наслідків може привести підвищення податків

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:24 Кулеба після відставки емоційно звернувся до українців — що сказав

12 вересня 2024

06:01 Ощадбанк залишив пенсіонера без грошей — чому блокують 100% суми

4 вересня 2024
Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

9 вересня 2024

00:30 Друзі Джей Ло та Аффлека розповіли, чия ідея була придбати багатомільйонний будинок

13 вересня 2024

06:10 Українці отримають доплати до пенсій у 889 грн — хто має право

6 вересня 2024

06:45 Тест з ПДР — вкажіть черговість проїзду авто на перехресті за 30 секунд

12 вересня 2024

14:31 Підвищення пенсій на 1500 грн — що відомо про майбутню індексацію

10 вересня 2024

03:20 Торт за 15 хвилин, всього з 5 інгредієнтів — без випічки, швидко, бюджетно і дуже смачно

9 вересня 2024

09:41 Військові можуть залишитися без зарплат — у Раді зробили важливу заяву

10 вересня 2024

08:00 Українцям доступна фінансова допомога від NRC — як подати заявку