Валентин Резніченко — за ексголову Дніпропетровської ОВА внесли 30 млн гривень застави

Валентин Резніченко. Фото: facebook/Valentyn.Reznichenko

За колишнього голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Резніченка внесли 30 мільйонів гривень застави. Це стосується справи про завдання збитків під час ремонту доріг на суму понад 286 мільйонів гривень.

Про це повідомила речниця Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк у коментарі hromadske у середу, 18 вересня.

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Застава за Резніченка

Постолюк зазначила, що зараз вирішується питання щодо оскарження рішення суду, який обрав Резніченку запобіжний захід у вигляді застави в 30 мільйонів гривень. Як відомо, прокурори просили арешту з альтернативою внесення застави 40 мільйонів гривень.

Що передувало

Нагадаємо, 12 вересня Резніченку оголосили про підозру щодо можливої причетності до корупційної схеми під час ремонту доріг в області, внаслідок чого завдано збитків територіальній громаді на суму понад 286 мільйонів гривень.

Вже 16 вересня ВАКС обрав йому запобіжний захід у вигляді застави 30 мільйонів гривень та низки обов'язків, які він має виконувати: