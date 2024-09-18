Валентин Резниченко — за экс-главу Днепропетровской ОВА внесли 30 млн гривен залога

Валентин Резниченко. Фото: facebook/Valentyn.Reznichenko

За бывшего главу Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко внесли 30 миллионов гривен залога. Это касается дела о нанесении ущерба при ремонте дорог на сумму более 286 млн гривен.

Об этом сообщила представитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк в комментарии hromadske в среду, 18 сентября.

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Залог на Резниченко

Постолюк отметила, что сейчас решается вопрос об обжаловании решения суда, избравшего Резниченко меру пресечения в виде залога в 30 млн. Как известно, прокуроры просили арест с альтернативой внесения залога 40 млн.

Что предшествовало

Напомним, 12 сентября Резниченко объявили о подозрении о возможной причастности к коррупционной схеме во время ремонта дорог в области, в результате чего нанесен ущерб территориальной общине на сумму более 286 млн грн.

Уже 16 сентября ВАКС избрал ему меру пресечения в виде залога 30 миллионов гривен и ряда обязанностей, которые он должен выполнять: