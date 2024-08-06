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Заступника міністра охорони здоров'я Петра Ємця звільнено з посади

6 серпня 2024 17:32
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
Петра Ємця зняли з посади заступника міністра охорони здоров'я України
Петро Ємець. Фото: Міністерство охорони здоров'я України
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

Кабінет міністрів України звільнив Петра Ємця з посади заступника міністра охорони здоров'я. Наразі причини такого рішення не повідомляються.

Про це заявив представник Кабміну Тарас Мельничук на своїй сторінці у Telegram.

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Повідомлення про звільнення Петра Ємця. Фото: скриншот

Ємця зняли з посади

"Кадровий блок. Кабінетом Міністрів України: звільнено Ємця Петра Володимировича з посади заступника міністра охорони здоров'я України", — повідомив він.

Однак причини звільнення не повідомляються.

Хто такий Петро Ємець

Петро Ємець народився 22 березня 1981 року в Києві. Він є фінансистом і магістром з маркетингового менеджменту.

У 2012 році здобув кваліфікацію магістра державного управління в Національній академії державного управління при президентові України.

З 2005 по 2021 рік Петро Ємець працював у Міністерстві охорони здоров'я України. Там він пройшов кар'єрний шлях від головного спеціаліста до заступника директора Фінансово-економічного департаменту.

У період з березня по червень 2021 року він обіймав посаду керівника експертної групи з питань планування та контролю виконання бюджетних програм в Директораті стратегічного планування та координації Міністерства охорони здоров'я України.

У червні 2021 року Ємець був призначений заступником міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка.

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