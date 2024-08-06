Петра Емца сняли с должности заместителя министра здравоохранения Украины

Петр Емец. Фото: Министерство здравоохранения Украины

Кабинет министров Украины уволил Петра Емца с должности заместителя министра здравоохранения. Пока причины такого решения не сообщаются.

Об этом заявил представитель Кабмина Тарас Мельничук на своей странице в Telegram.

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"Кадровый блок. Кабинетом Министров Украины: уволен Емец Петр Владимирович с должности заместителя министра здравоохранения Украины", — сообщил он.

Однако причины увольнения не сообщаются.

Кто такой Петр Емец

Петр Емец родился 22 марта 1981 года в Киеве. Он является финансистом и магистром по маркетинговому менеджменту.

В 2012 году получил квалификацию магистра государственного управления в Национальной академии государственного управления при президенте Украины.

С 2005 по 2021 год Петр Емец работал в Министерстве здравоохранения Украины. Там он прошел карьерный путь от главного специалиста до заместителя директора Финансово-экономического департамента.

В период с марта по июнь 2021 он занимал должность руководителя экспертной группы по вопросам планирования и контроля выполнения бюджетных программ в Директорате стратегического планирования и координации Министерства здравоохранения Украины.

В июне 2021 года Емец был назначен заместителем министра здравоохранения Виктора Ляшко.