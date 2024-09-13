Зеленський поділився деталями зустрічі з Борисом Джонсоном

Зеленський зустрівся з експрем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із колишнім прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Вона відбулася на полях щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES).
Про це глава держави повідомив в Telegram у п'ятницю, 13 вересня.
Зустріч Зеленського та Джонсона
Президент висловив вдячність Борису Джонсону за його постійну увагу до України, лідерство у забезпеченні міжнародної підтримки у 2022 році та активну публічну позицію.
"Дякую за увагу до України та підтримку в забезпеченні необхідної Україні міжнародної допомоги від початку повномасштабного вторгнення. Українці вміють бути вдячними", — йдеться в повідомленні.
Відомо, що глава держави обговорив з Джонсоном необхідність посилення військової, політичної та економічної допомоги Україні.
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