Зеленський поділився деталями зустрічі з Борисом Джонсоном

Президент України Володимир Зеленський з експрем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із колишнім прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Вона відбулася на полях щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES).

Про це глава держави повідомив в Telegram у п'ятницю, 13 вересня.

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Президент висловив вдячність Борису Джонсону за його постійну увагу до України, лідерство у забезпеченні міжнародної підтримки у 2022 році та активну публічну позицію.

"Дякую за увагу до України та підтримку в забезпеченні необхідної Україні міжнародної допомоги від початку повномасштабного вторгнення. Українці вміють бути вдячними", — йдеться в повідомленні.

Відомо, що глава держави обговорив з Джонсоном необхідність посилення військової, політичної та економічної допомоги Україні.