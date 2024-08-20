В Україні позбавлятимуть зрадників державних нагород

Верховна Рада Україна. Ілюстративне фото: пресслужба парламенту

Верховна Рада України у вівторок, 20 серпня, прийняла за основу законопроєкт про позбавлення зрадників державних нагород. За відповідний документ проголосували 341 народний обранець.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

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"Рада прийняла за основу №11410 позбавлення державних нагород зрадників України. "За" у першому читанні — 341", — йдеться у повідомленні.

У випадку державної зради для українських громадян передбачається нове додаткове покарання в Кримінальному кодексі — позбавлення державних нагород.

Результати голосування. Фото: Ярослав Железняк

"В КПК визначається що суд під час вироку має визначити чи є підстави позбавляти особу державних нагород", — зауважив Железняк.

Крім того, відповідна санкція стосовно громадян здійснюється за рішенням РНБО.