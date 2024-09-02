Зеленський висловився про повернення ЗАЕС військовим шляхом — чи можливо це

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Повернути Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС) можна наразі лише політичним шляхом. Питанням деокупації енергооб'єкта займається гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Про це у понеділок, 2 вересня, на пресконференції у Запоріжжі заявив Президент України Володимир Зеленський.

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Відповідаючи на питання щодо повернення ЗАЕС військовим шляхом Президент сказав, що наразі такої можливості немає.

"Щодо повернення ЗАЕС, то сьогодні є лише політичні кроки і, на жаль, їх недостатньо, інакше станція вже б повернулася під наш контроль. Безпечніше, щоб Україна контролювала Запорізьку станцію, і поки що, з точки зору поля бою, я не бачу таких можливостей, а ті, які, напевно, є, вони є небезпечними", — відповів Зеленський.

За його словами, станцію варто повертати під контроль політичним шляхом. І зараз це питання порушується на всіх майданчиках.

Президент також додав, що гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, який займається питанням деокупації станції, незабаром відвідає Енергодар та ЗАЕС, а потім і Київ.

Крім того, за словами глави держави, Україна також працює над забезпеченням ротації команди МАГАТЕ на станції.

Зеленський зазначив, що контроль безпеки наразі здійснюється саме цим агентством, і очікуються пропозиції від Гроссі щодо посилення цього контролю.