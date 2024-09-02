Зеленський висловився про повернення ЗАЕС військовим шляхом — чи можливо це

Повернення контролю над ЗАЕС військовим шляхом — Зеленський прокоментував таку можливість
Повернути Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС) можна наразі лише політичним шляхом. Питанням деокупації енергооб'єкта займається гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.
Про це у понеділок, 2 вересня, на пресконференції у Запоріжжі заявив Президент України Володимир Зеленський.
Як планують повернути ЗАЕС під контроль України
Відповідаючи на питання щодо повернення ЗАЕС військовим шляхом Президент сказав, що наразі такої можливості немає.
"Щодо повернення ЗАЕС, то сьогодні є лише політичні кроки і, на жаль, їх недостатньо, інакше станція вже б повернулася під наш контроль. Безпечніше, щоб Україна контролювала Запорізьку станцію, і поки що, з точки зору поля бою, я не бачу таких можливостей, а ті, які, напевно, є, вони є небезпечними", — відповів Зеленський.
За його словами, станцію варто повертати під контроль політичним шляхом. І зараз це питання порушується на всіх майданчиках.
Президент також додав, що гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, який займається питанням деокупації станції, незабаром відвідає Енергодар та ЗАЕС, а потім і Київ.
Крім того, за словами глави держави, Україна також працює над забезпеченням ротації команди МАГАТЕ на станції.
Зеленський зазначив, що контроль безпеки наразі здійснюється саме цим агентством, і очікуються пропозиції від Гроссі щодо посилення цього контролю.
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