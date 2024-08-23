Зеленський поділився деталями розмови з Байденом

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом США Джо Байденом. Глава держави висловив подяку за непохитну підтримку з боку Сполучених Штатів.

Про це він повідомив в Telegram у п'ятницю, 23 серпня.

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Зокрема, Зеленський подякував за рішення США ухвалити новий пакет санкцій, що спрямований проти паливно-енергетичного та металургійного секторів, фінансової сфери та військово-промислового комплексу Росії.

"Також відзначив виділення нового пакету оборонної підтримки від США. Україна критично потребує постачання зброї з оголошених пакетів, зокрема додаткових систем ППО для надійного захисту міст, громад і критичної інфраструктури", — йдеться в повідомлені.

Президент додав, що в ході телефонної розмови вони скоординували подальші двосторонні контакти.