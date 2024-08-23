Зеленский поделился деталями разговора с Байденом

Зеленский поблагодарил Байдена за новый пакет оборонной поддержки от США — детали разговора
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом США Джо Байденом. Глава государства выразил благодарность за твердую поддержку со стороны Соединенных Штатов.
Об этом он сообщил в Telegram в пятницу, 23 августа.
Телефонный разговор Зеленского и Байдена
В частности, Зеленский поблагодарил решение США принять новый пакет санкций, направленный против топливно-энергетического и металлургического секторов, финансовой сферы и военно-промышленного комплекса России.
"Также отметил выделение нового пакета оборонной поддержки от США. Украина критически нуждается в поставках оружия из объявленных пакетов, в том числе дополнительных систем ПВО для надежной защиты городов, общин и критической инфраструктуры", — говорится в сообщении.
Президент добавил, что в ходе телефонного разговора они скоординировали дальнейшие двусторонние контакты.
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