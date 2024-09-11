Зеленський зустрівся з прем'єром Хорватії Андреєм Пленковичем 11 вересня

Президент Зеленський та прем'єр Хорватії Андрей Пленкович. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем. Вони обговорили питання гуманітарного розміновування та повоєнного відновлення України.

Про це Зеленський повідомив на у Telegram в середу, 11 вересня.

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Глава держави подякував очільнику уряду Республіки Хорватія за особисту участь у четвертому саміті міжнародної Кримської платформи та відкритті Меморіалу пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

Лідери обговорили гуманітарне розмінування забруднених територій. Також Зеленський відзначив лідерську роль Хорватії в цьому процесі та подякував за ініціативу щодо проведення донорських конференцій із розмінування.

Окрему увагу під час зустрічі приділили повоєнному відновленню та відбудові енергетичної інфраструктури.

"Провів зустріч із Прем’єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем. Ключові теми нашої розмови — гуманітарне розмінування, повоєнне відновлення та відбудова енергообʼєктів", — повідомив президент.

Також глава держави подякував Хорватії за підтримку України. Окрема він висловив вдячність за оголошений сьогодні, 11 вересня, 11-й пакет військової допомоги.

Зеленський та Пленкович. Фото: Офіс президента

Прапори України і Хорватії. Фото: Офіс президента