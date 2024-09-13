Звільнення міністр — як вплине на Україну перезавантаження уряду

Засідання Кабміну. Ілюстративне фото: kmu.gov.ua

Нещодавно в Україні відбулося "велике перезавантаження" уряду, яке пов'язане з викликами, які чекають нашу країну вже восени. Однак низка світовий ЗМІ вважають, що особливих змін не відбулося.

Про це повідомляє Politico.

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Посилаючись на анонімного українського чиновника, видання зазначило, що нещодавні урядові зміни, це лише "пересування стільців", адже ніяких нових облич не з'явилося, лише змінилися посади.

"Не було додано жодних свіжих облич із промисловості, громадянського суспільства чи академічних кіл — те, чого уряд наполягав протягом деякого часу. І це проблема", — сказав виданню чиновник.

У матеріалі йдеться, що Зеленський ще з весни "підігрівав" очікування серйозних змін в уряді і "намагався підняти занепалий дух на тлі падіння особистих рейтингів і втомленої нації, яка все більш відкрито ставила під сумнів його лідерство".

"Звичайно, хвалили його за те, що він вистояв, коли російські танки йшли на Київ. І українці залишаться вдячними за його перші щоденні повідомлення під час війни, які згуртували націю – так само як бурхливі парламентські промови Черчилля посилили опір Британії. Але війна не вгамувала довоєнне популістське нетерпіння Зеленського щодо складнощів правління, а також не навчила його утримуватися від порад тих, хто не компетентний у певній галузі", — пише Politico.