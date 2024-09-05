Румунія передасть Україні ЗРК Patriot

Президент України Володимир Зеленський та президент Румунії Клаус Йоганніс. Фото ілюстративне: Facebook Зеленського

Президент України Володимир Зеленський подякував президенту, уряду та парламенту Румунії за рішення передати України зенітно-ракетний комплекс Patriot. Він зазначив, що це важливий внесок у справу захисту українського неба та життя українських громадян.

Про це Зеленський написав на своїй сторінці у X в четвер, 5 вересня.

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"Я щиро вдячний президенту Клаусу Йоханнісу, уряду та парламенту Румунії за їхнє рішення надати Україні систему Patriot", — зазначив президент.

Глава держави зазначив, що таке рішення румунських урядовців є значним внеском у посилення захисту українського неба, громадян нашої держави та цивільної інфраструктури від російського ракетного терору.

"Також це сильне свідчення справжньої дружби та стратегічного партнерства між нашими країнами. Кожен такий рішучий крок рятує безліч життів, і ми вдячні всім нашим партнерам, які вживають сильних заходів у протидії російському терору", — наголосив президент.

За словами Зеленського, захищаючи українців від російської агресії, ця система Patriot не лише захищає нашу державу, а й зміцнює довгострокову безпеку її партнерів і всього регіону.

"Це лідерство, яке приносить користь усім нам", — резюмував Зеленський.