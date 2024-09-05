Зеленський повідомив, у чому полягала одна з цілей Курської операції

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що одна з цілей Курської операції полягала в тому, щоб змусити Росію відтягнути війська. Сьогодні вони зосередили там близько 60 тисяч солдатів.

Про це глава держави повідомив в інтерв'ю для NBC News у четвер, 5 вересня.

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Президент підкреслив, що Україна не збільшувала військові сили для операції на Курщині, оскільки і цьому було необхідності. Головною метою цієї операції було примусити Росію сконцентрувати свої війська на власній території.

"Одна з цілей Курської операції — відтягнути російські війська на їхню територію. Зараз я вже можу це комунікувати. Тому що вони стягнули туди близько 60 тисяч (військових. — Ред.). Вони забрали війська з тих місць, де нам загрожували складнощі, бо у нас не було обіцяних пакетів зброї", — наголосив Зеленський.