Румыния передаст Украине ЗРК Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Румынии Клаус Иоганнис. Фото иллюстративное: Facebook Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента, правительство и парламент Румынии за решение передать Украине зенитно-ракетный комплекс Patriot. Он отметил, что это важный вклад в защиту украинского неба и жизни украинских граждан.

Об этом Зеленский написал на своей странице в X в четверг, 5 сентября.

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"Я искренне благодарен президенту Клаусу Йоханнису, правительству и парламенту Румынии за их решение предоставить Украине систему Patriot", — отметил президент.

Глава государства отметил, что такое решение румынских членов правительства является значительным вкладом в усиление защиты украинского неба, граждан нашего государства и гражданской инфраструктуры от российского ракетного террора.

"Также это сильное свидетельство настоящей дружбы и стратегического партнерства между нашими странами. Каждый такой решительный шаг спасает множество жизней, и мы благодарны всем нашим партнерам, которые принимают сильные меры по противодействию российскому террору", — подчеркнул президент.

По словам Зеленского, защищая украинцев от российской агрессии, эта система Patriot не только защищает наше государство, но и укрепляет долгосрочную безопасность партнеров и всего региона.

"Это лидерство, которое приносит пользу всем нам", — резюмировал Зеленский.