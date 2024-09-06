У Дністрі 6 вересня виявили тіло потопельника

Українські прикордонники на річці. Ілюстративне фото: ДПСУ

Під час чергового патрулювання вздовж річки Дністер прикордонники виявили тіло чоловіка, заплутане у водоростях. Ймовірно, чоловік намагався вплав перетнути кордон із Молдовою.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ у Telegram.

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Після виявлення тіла, на місце прибули рятувальники з ДСНС та поліцейські, які витягнули потопельника на берег. За попередньою інформацією, загиблий був жителем Дніпропетровської області 1971 року народження.

"Він, ймовірно, намагався переплисти річку, щоб нелегально перетнути кордон із Молдовою. Однак сильна течія та водорості стали для нього фатальними", — йдеться в повідомлені.