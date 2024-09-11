Війна в Україні — чи застосовувала Росія іранські ракети

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Наразі немає підтверджень щодо застосування іранських балістичних ракет по території України. Існують лише докази використання іранських дронів, зокрема, тих, що виробляються в Росії.

Про це Президент України Володимир Зеленський відповів на питання журналістки Новини.LIVE під час пресконференції четвертого саміту Кримської платформи у Києві в середу, 11 вересня.

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Зеленський заявив, що наразі немає підтверджень щодо застосування іранських балістичних ракет по території України. Виступаючи перед журналістами, президент зазначив, що отримав інформацію від міжнародних партнерів щодо кількості ракет, проте підтвердити застосування не може.

"Поки що ми знаємо, що у нас є використання великої кількості іранських дронів. Також є ліцензії, по яких РФ виробляє іранські дрони на своїй території. Щодо застосування іранських ракет деталей поки що немає", — наголосив глава держави.