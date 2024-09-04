Увольнение министров — Владимир Зеленский прокомментировал изменения в правительстве

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE

Недавно в Верховную Раду поступило несколько заявлений об отставке от министров и других должностных лиц. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что такая "большая перезагрузка" правительства связана с вызовами, которые ждут нашу страну уже осенью.

Об этом глава государства сказал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Саймоном Гаррисом, передает корреспондент Новини.LIVE.

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Отвечая на вопрос о "большой перезагрузке" правительства, Зеленский сказал, что Украине нужна новая энергия, ведь осенью нашу страну будет ждать много вызовов.

В то же время журналисты спросили, где останется министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Однако глава государства отказался вдаваться в детали, объясняя это тем, что больше информации может сказать после того, как люди, которым были предложены определенные должности, примут окончательные решения.

Что предшествовало

Накануне в Верховную Раду поступили заявления об отставке сразу от нескольких министров, в частности от:

Руслана Стрельца — министра защиты окружающей среды;

Дениса Малюськи — министра юстиции;

Дмитрия Кулебы — министра иностранных дел;

Александра Камышина — министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

А также от главы Фонда государственного имущества Виталия Коваля, сообщил спикер Руслан Стефанчук.

Кроме того, уволиться со своих должностей решили вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина и вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Сегодня, 4 сентября, во время заседания Верховная Рада принимала соответствующие решения об отставке вышеприведенных должностных лиц.

В то же время глава властной фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что более 50% штатной численности Кабинета Министров Украины претерпевают изменения уже в течение этой недели.

Подобное заявление сделал и Зеленский во время пресс-конференции 27 августа. По его словам, он обсуждает с премьер-министром Денисом Шмыгалем возможные изменения в правительстве.