Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Зеленський відзначив бойові бригади, які показали результат на фронті — вечірнє звернення arrow

Зеленський відзначив бойові бригади, які показали результат на фронті — вечірнє звернення

10 серпня 2024 20:46
Євгенія Брюховецька - редактор
Вечірнє звернення Зеленського 10 серпня - президент подякував військовим на фронті
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео
Євгенія Брюховецька - редактор

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 10 серпня, відзначив бойову роботу бригад, які на фронті зараз відтискають російських загарбників. Також він двічі за сьогодні заслухав доповіді Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо наших дій.

Про це український лідер сказав під час вечірнього звернення.

Читайте також:

Ситуація на фронті на 10 серпня

"Відзначу за цей тиждень усіх наших воїнів — бойові бригади, які дійсно результативно захищають нашу державу, знищують окупанта. Увесь фронт ми не залишаємо без уваги", — сказав Зеленський.

Він зауважив, що йдеться про кожен напрямок, всі точки бойових зіткнень: Сумщина, Харківщина, всі напрямки на Донеччині, зокрема найбільш жорсткі — Покровський, Торецький, Краматорський і південь.

"Особливо відзначу 47-му, 110-ту окремі механізовані бригади. Це саме Покровський напрямок. Молодці, хлопці! Ще 1-й окремий штурмовий батальйон, 35-та окрема бригада морської піхоти, 54-та окрема механізована бригада, 57-ма і 59-та окремі мотопіхотні, 77-ма окрема аеромобільна та 100-та окрема механізована бригади. Дякую всім вам! Також — спеціальний підрозділ ГУР за дії на Південному напрямку", — наголосив президент.

Крім того, українському лідеру за сьогодні кілька разів доповідав Головком Сирський щодо фронту та наших дій і перенесення війни на територію Росії. Він подякував кожному підрозділу Сил оборони, які це забезпечують й додав, що Україна доводить, що дійсно вміє повертати справедливість.

null
Скриншот допису Зеленського

Також важливі новини дня по темі:

Володимир Зеленський ЗСУ військові Бригада війна в Україні фронт наступ

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

21:21 Світло буде не у всіх — в Укренерго розповіли про відключення в Одесі на завтра

21:20 Мобілізованого футболіста Першої ліги відправили на передову

Термінова новина

21:20 У Херсоні знову лунали вибухи

21:17 Сирський показав кадри влучань по російській техніці на фронті — вибухові відео

21:13 Військова частина не звільнила солдата, який був непридатним — який вердикт винесли в суді

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

20:46 Зеленський відзначив бойові бригади, які показали результат на фронті — вечірнє звернення

20:33 Бійці бригади Лють показали ювелірну роботу по групі окупантів з дронів — відео

20:14 Синоптики спрогнозували зливи у двох регіонах завтра — кому готуватися до негоди

19:48 Українська гімнастка заплакала та заявила про завершення кар'єри після поразки на Олімпіаді-2024

19:48 Захисники ліквідували штурмову групу окупантів — Генштаб опублікував відео

21:21 Світло буде не у всіх — в Укренерго розповіли про відключення в Одесі на завтра

21:20 Мобілізованого футболіста Першої ліги відправили на передову

Термінова новина

21:20 У Херсоні знову лунали вибухи

21:17 Сирський показав кадри влучань по російській техніці на фронті — вибухові відео

21:13 Військова частина не звільнила солдата, який був непридатним — який вердикт винесли в суді

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

20:46 Зеленський відзначив бойові бригади, які показали результат на фронті — вечірнє звернення

20:33 Бійці бригади Лють показали ювелірну роботу по групі окупантів з дронів — відео

20:14 Синоптики спрогнозували зливи у двох регіонах завтра — кому готуватися до негоди

19:48 Українська гімнастка заплакала та заявила про завершення кар'єри після поразки на Олімпіаді-2024

19:48 Захисники ліквідували штурмову групу окупантів — Генштаб опублікував відео

Ексклюзив

06:48 Ілюзії про Росію розвіяли ціни, але контроль досі жахливий — як живе окупований Крим

06:40 Ціни за 1 кг металобрухту в Україні — скільки коштує чормет у серпні

9 серпня 2024

06:40 Скільки коштує золото в Україні — ціни за 1 г дорогоцінних металів у серпні

Новина з відео

06:05 Заборона Telegram в Україні – чому месенджер не заблокують та що кажуть в парламенті

8 серпня 2024
Ексклюзив

18:18 Нашестя змій в Одесі — яку становлять загрозу для людини

06:40 Ціни на латунь у серпні — скільки коштують кольорові метали в Україні

Новина з відео

06:03 Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

7 серпня 2024
Ексклюзив

18:13 Прифронтовий бичок та ізмаїльські кавуни — що продають на одеському "Привозі"

06:40 Ціни на 1 кг брухту кольорових металів у серпні — скільки в Україні коштує алюміній

6 серпня 2024
Ексклюзив

19:03 Затримання на одеських вулицях та в транспорті — що потрібно знати під час спілкування з ТЦК

Text

17:09 Військовий ЗСУ поділився жахами перебування в російському полоні — ексклюзив Новини.LIVE

Text

14:22 Їх цьому вчать — офіцер ЗСУ розкрив подробиці садизму з боку окупантів до українців

9 серпня 2024
Text

23:24 Звільнений захисник заявив, що влада повинна будь-яким шляхом повернути полонених

Text

22:52 Офіцер ЗСУ подякував Зеленському за повернення з полону

Text

21:12 Нардеп спрогнозував кілька сценаріїв розвитку подій у Курській області

Text

21:00 Військовий ЗСУ про жахи у російському полоні, знущання та визволення — ексклюзив Новини.LIVE

Text

18:06 Китай позиціонує себе як альтернативу США — Гриценко пояснила, що про це свідчить

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

Text

17:50 Паніка серед росіян та чи помститься Кремль за Курську область — ефір Вечір.LIVE

Text

17:24 Військовий 47 ОМБр пояснив, які переваги Україна має через наступ на Курську область

Text

16:53 Вартість продуктів харчування та обов'язкових платежів в Одесі — результати опитування

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:23 Відмовився підписати повістку та не з'явився у ТЦК — що вирішив суд

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

5 серпня 2024

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

7 серпня 2024

09:31 Бущан переходить у відомий клуб — Динамо готує трансфер

8 серпня 2024

22:47 Українці заплатять за електрику 20 грн/кВт-год — кого торкнувся підвищений тариф

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

1 серпня 2024

03:20 Ледачий домашній медовик за 10 хвилин — простий і швидкий рецепт

31 липня 2024

08:43 Забарний стане частиною нового проєкту в амбітному італійському клубі

8 серпня 2024

10:01 Китайська гімнастка стала зіркою Олімпіади через вчинок на церемонії нагородження

06:45 Смачний угорський паштет із трьох простих інгредієнтів — готується до сніданку за п'ять хвилин