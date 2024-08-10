Вечірнє звернення Зеленського 10 серпня - президент подякував військовим на фронті

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 10 серпня, відзначив бойову роботу бригад, які на фронті зараз відтискають російських загарбників. Також він двічі за сьогодні заслухав доповіді Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо наших дій.

Про це український лідер сказав під час вечірнього звернення.

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"Відзначу за цей тиждень усіх наших воїнів — бойові бригади, які дійсно результативно захищають нашу державу, знищують окупанта. Увесь фронт ми не залишаємо без уваги", — сказав Зеленський.

Він зауважив, що йдеться про кожен напрямок, всі точки бойових зіткнень: Сумщина, Харківщина, всі напрямки на Донеччині, зокрема найбільш жорсткі — Покровський, Торецький, Краматорський і південь.

"Особливо відзначу 47-му, 110-ту окремі механізовані бригади. Це саме Покровський напрямок. Молодці, хлопці! Ще 1-й окремий штурмовий батальйон, 35-та окрема бригада морської піхоти, 54-та окрема механізована бригада, 57-ма і 59-та окремі мотопіхотні, 77-ма окрема аеромобільна та 100-та окрема механізована бригади. Дякую всім вам! Також — спеціальний підрозділ ГУР за дії на Південному напрямку", — наголосив президент.

Крім того, українському лідеру за сьогодні кілька разів доповідав Головком Сирський щодо фронту та наших дій і перенесення війни на територію Росії. Він подякував кожному підрозділу Сил оборони, які це забезпечують й додав, що Україна доводить, що дійсно вміє повертати справедливість.