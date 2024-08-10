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Зеленский отметил боевые бригады, которые показали результат на фронте — вечернее обращение

10 августа 2024 20:46
Евгения Брюховецкая - редактор
Вечернее обращение Зеленского 10 августа – президент поблагодарил военных на фронте
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео
Евгения Брюховецкая - редактор

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 10 августа, отметил боевую работу бригад, которые на фронте сейчас оттесняют российских захватчиков. Также он дважды за сегодня заслушал доклады Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского по поводу наших действий.

Об этом украинский лидер сказал во время вечернего обращения.

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"Отмечу за эту неделю всех наших воинов — боевые бригады, действительно результативно защищающие наше государство, уничтожают оккупанта. Весь фронт мы не оставляем без внимания", — сказал Зеленский.

Он отметил, что речь идет о каждом направлении, о всех точках боевых столкновений: Сумщина, Харьковщина, все направления на Донеччине, в том числе наиболее жесткие — Покровское, Торецкое, Краматорское и юг.

"Особенно отмечу 47-ю, 110-ю отдельные механизированные бригады. Это самое Покровское направление. Молодцы, ребята! Еще 1-й отдельный штурмовой батальон, 35-я отдельная бригада морской пехоты, 54-я отдельная механизированная бригада, 5 59 отдельные мотопехотные, 77 отдельная аэромобильная и 100 отдельная механизированная бригады. Спасибо всем вам!, — подчеркнул президент.

Кроме того, украинскому лидеру за сегодня несколько раз докладывал Главком Сырский по поводу фронта и наших действиях и перенесении войны на территорию России. Он поблагодарил каждое подразделение Сил обороны, которые это обеспечивают и добавил, что Украина доказывает, что действительно умеет возвращать справедливость.

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Скриншот поста Зеленского

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