Зеленський з учасниками церемонії нагородження. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський вручив державні нагороди "легендам України". До їх числа увійшили громадські та культурні діячі, спортсмени, військові та медики.

Про це Зеленський написав на своїй сторінці у Telegram у четвер, 22 липня.

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Президент вручив нагороди

"Для мене честь сьогодні нагородити справжніх легенд України. Ми прославляємо всіх тих, хто посилює наших воїнів, посилює їх щоденно та надихає", — зазначив Зеленський.

Вын наголосив, що ці люди прославляють Україну, а також зміцнюючи оборону українського народу, надихаючи всіх громадян нашої держави.

Серед тих, кого нагородив президент, були:

кінорежисер Сергій Параджанов (посмертно);

співачка Ніна Матвієнко (посмертно);

американський філантроп Говард Баффет;

живописець Олександр Дубовик;

вчений Олег Коростельов;

бригадний генерал військової контррозвідки СБУ Іван Лукашевич;

композитор Ігор Поклад;

боксер Олександр Усик;

фехтувальниця Ольга Харлан;

хірург головного медичного центру Центрального клінічного госпіталю Держприкордонслужби Віталій Хмель;

провідниця Ірина Юрченко.

"Ми безмежно вдячні й дуже щасливі, що живемо в країні, яка об’єднала таких поважних і талановитих людей", — зазначив президент.

Гості заходу. Фото: Офіс президента

Олександр Усик на зустрічі з президентом. Фото: Офіс президента

Президент вручає нагороду. Фото: Офіс президента