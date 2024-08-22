Зеленський вручив державні нагороди "легендам України" — про кого йдеться
Президент України Володимир Зеленський вручив державні нагороди "легендам України". До їх числа увійшили громадські та культурні діячі, спортсмени, військові та медики.
Про це Зеленський написав на своїй сторінці у Telegram у четвер, 22 липня.
Президент вручив нагороди
"Для мене честь сьогодні нагородити справжніх легенд України. Ми прославляємо всіх тих, хто посилює наших воїнів, посилює їх щоденно та надихає", — зазначив Зеленський.
Вын наголосив, що ці люди прославляють Україну, а також зміцнюючи оборону українського народу, надихаючи всіх громадян нашої держави.
Серед тих, кого нагородив президент, були:
- кінорежисер Сергій Параджанов (посмертно);
- співачка Ніна Матвієнко (посмертно);
- американський філантроп Говард Баффет;
- живописець Олександр Дубовик;
- вчений Олег Коростельов;
- бригадний генерал військової контррозвідки СБУ Іван Лукашевич;
- композитор Ігор Поклад;
- боксер Олександр Усик;
- фехтувальниця Ольга Харлан;
- хірург головного медичного центру Центрального клінічного госпіталю Держприкордонслужби Віталій Хмель;
- провідниця Ірина Юрченко.
"Ми безмежно вдячні й дуже щасливі, що живемо в країні, яка об’єднала таких поважних і талановитих людей", — зазначив президент.
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