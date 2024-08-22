Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Зеленський вручив державні нагороди "легендам України" — про кого йдеться arrow

Зеленський вручив державні нагороди "легендам України" — про кого йдеться

22 серпня 2024 21:20
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
Зеленський вручив державні нагороди "легендам України"
Зеленський з учасниками церемонії нагородження. Фото: Офіс президента
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

Президент України Володимир Зеленський вручив державні нагороди "легендам України". До їх числа увійшили громадські та культурні діячі, спортсмени, військові та медики.

Про це Зеленський написав на своїй сторінці у Telegram у четвер, 22 липня.

Читайте також:

Президент вручив нагороди

"Для мене честь сьогодні нагородити справжніх легенд України. Ми прославляємо всіх тих, хто посилює наших воїнів, посилює їх щоденно та надихає", — зазначив Зеленський.

Вын наголосив, що ці люди прославляють Україну, а також зміцнюючи оборону українського народу, надихаючи всіх громадян нашої держави. 

Серед тих, кого нагородив президент, були:

  • кінорежисер Сергій Параджанов (посмертно);
  • співачка Ніна Матвієнко (посмертно);
  • американський філантроп Говард Баффет;
  • живописець Олександр Дубовик;
  • вчений Олег Коростельов;
  • бригадний генерал військової контррозвідки СБУ Іван Лукашевич;
  • композитор Ігор Поклад;
  • боксер Олександр Усик;
  • фехтувальниця Ольга Харлан;
  • хірург головного медичного центру Центрального клінічного госпіталю Держприкордонслужби Віталій Хмель;
  • провідниця Ірина Юрченко.

"Ми безмежно вдячні й дуже щасливі, що живемо в країні, яка об’єднала таких поважних і талановитих людей", — зазначив президент.

гості заходу
Гості заходу. Фото: Офіс президента
нагорода Усика
Олександр Усик на зустрічі з президентом. Фото: Офіс президента
нагороди
Президент вручає нагороду. Фото: Офіс президента
нагородження
Зеленський вручає нагороду військовому. Фото: Офіс президента

Також важливі новини дня по темі:

Володимир Зеленський Олена Зеленська Олександр Усик Україна нагорода військові Ніна Матвієнко Ольга Харлан

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

21:33 Лише два види повісток можуть вручити на вулиці працівники ТЦК

21:22 Росіяни обстріляли Харківщину з РСЗО — в прокуратурі повідомили про загиблу

21:20 Зеленський вручив державні нагороди "легендам України" — про кого йдеться

21:13 У Черкасах жінка напідпитку сіла за кермо та влаштувала смертельну ДТП — як її покарав суд

20:43 Юристи пояснили, чи підлягають волонтери мобілізації до лав ЗСУ

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті - 80x80

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті

20:41 Продовження бронювання — що мають робити роботодавці і працівники

20:27 Наслідки пожежі в Білій Церкві — в ДСНС заявили про постраждалого

20:22 В Офісі Президента загадково відреагували на затоплення порома в російському порту "Кавказ"

20:03 На Україну насувається грозовий фронт — які регіони будуть в небезпеці завтра

20:00 Баклажани по-херсонськи на зиму — найсмачніша закуска з 3 кг синеньких

21:33 Лише два види повісток можуть вручити на вулиці працівники ТЦК

21:22 Росіяни обстріляли Харківщину з РСЗО — в прокуратурі повідомили про загиблу

21:20 Зеленський вручив державні нагороди "легендам України" — про кого йдеться

21:13 У Черкасах жінка напідпитку сіла за кермо та влаштувала смертельну ДТП — як її покарав суд

20:43 Юристи пояснили, чи підлягають волонтери мобілізації до лав ЗСУ

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті - 80x80

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті

20:41 Продовження бронювання — що мають робити роботодавці і працівники

20:27 Наслідки пожежі в Білій Церкві — в ДСНС заявили про постраждалого

20:22 В Офісі Президента загадково відреагували на затоплення порома в російському порту "Кавказ"

20:03 На Україну насувається грозовий фронт — які регіони будуть в небезпеці завтра

20:00 Баклажани по-херсонськи на зиму — найсмачніша закуска з 3 кг синеньких

05:32 Мільярди на вбивства — скільки грошей Росія витратила на ракетні обстріли України

21 серпня 2024

06:40 Ціни за 1 кг міді у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

20 серпня 2024

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету наприкінці серпня

18 серпня 2024
Ексклюзив

06:24 Складних пацієнтів та операцій не поменшало, — як працює Охматдит після ракетного удару

Ексклюзив

06:17 Кавуновий бум — як фермер із Херсона вирощує кавуни на Львівщині

16 серпня 2024
Ексклюзив

18:41 Війна війною, а Коблево відвідати треба — умови та ціни на відпочинок

16:48 Новий скандал в Одесі через російську музику — що слухають під час війни

15 серпня 2024

18:47 Літо добігає кінця — як змінилися ціни в Одесі на відпочинок біля басейну

15:19 Наступ на Курськ — як його оцінюють в Одесі і на що чекають

14 серпня 2024

06:40 В Україні дорожчає золото — ціни за 1 г дорогоцінного металу у серпні

Text

18:19 В Україні з 1 вересня здорожчає паливо — Куюн назвав можливу ціну

Text

17:50 Термінова заява Зеленського та відмова Кремля від Курська — ефір Вечір.LIVE

Text

16:42 Речник ОТУ "Харків" назвав найгарячіші напрямки на Харківщині

Text

13:00 Підготовка Росії до ударів по Києву та інформаційна кампанія Кремля — ефір День.LIVE

Text

10:46 Ляшко відправив перевірку у психлікарню Одещини, де бойовий медик оголосив голодування

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті - 80x80

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті

Text

09:51 Нардепка пояснила, чому закон про реєстрацію зброї не спрацює в умовах війни

Text

09:04 Нардепка заявила про корупційні зловживання у військових закупівлях

Text

08:46 Нардепка різко відреагувала на рішення Ради про акцизний податок на пальне

Text

08:00 В Україні зростуть ціни на пальне, а Угорщина хоче виселити українських біженців — ефір Ранок.LIVE

Text

00:08 Нардеп Мовчан пояснив, чому Україна не може евакуювати на свою територію біженців з Курщини

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:23 Відмовився підписати повістку та не з'явився у ТЦК — що вирішив суд

16 серпня 2024

01:32 Співробітник ТЦК виписав фальшиву повістку за 500 доларів — як його покарав суд

8 серпня 2024

22:47 Українці заплатять за електрику 20 грн/кВт-год — кого торкнувся підвищений тариф

12 серпня 2024

10:01 Забарного запросив клуб, якому не вистачає захисника для боротьби за чемпіонство

21 серпня 2024

09:18 Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу

16 серпня 2024

05:22Армія РФ накопичила під Курськом купу гелікоптерів — скільки нарахували експерти OSINT

17 серпня 2024

08:26 Лунін замінить героя Євро-2024 в іспанському клубі

20 серпня 2024

08:44 Бражко піде з Динамо одразу після матчів із Зальцбургом — що відомо

19 серпня 2024

09:09 Судаков продовжить кар'єру в Англії — Шахтар змушений продати гравця

9 серпня 2024

11:52 Їхала до України із 40 тисячами доларів — на кордоні з Одещиною затримали громадянку Молдови