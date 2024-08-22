Зеленский вручил государственные награды "легендам Украины" — о ком идет речь
Президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды "легендам Украины". В их число вошли общественные и культурные деятели, спортсмены, военные и медики.
Об этом Зеленский написал на своей странице в Telegram в четверг, 22 июля.
Президент вручил награды
"Для меня честь сегодня наградить настоящих легенд Украины. Мы прославляем всех, кто усиливает наших воинов, усиливает их ежедневно и вдохновляет", — отметил Зеленский.
Он подчеркнул, что эти люди прославляют Украину, а также укрепляя оборону украинского народа, вдохновляя всех граждан нашего государства.
Среди тех, кого наградил президент, были:
- кинорежиссер Сергей Параджанов (посмертно);
- певица Нина Матвиенко (посмертно);
- американский филантроп Говард Баффет;
- живописец Александр Дубовик;
- ученый Олег Коростелев;
- бригадный генерал военной контрразведки СБУ Иван Лукашевич;
- композитор Игорь Поклад;
- боксер Александр Усик;
- фехтовальщица Ольга Харлан;
- хирург главного медицинского центра Центрального клинического госпиталя Госпогранслужбы Виталий Хмель;
- проводница Ирина Юрченко.
"Мы безгранично благодарны и очень счастливы, что живем в стране, объединившей таких уважаемых и талантливых людей", — отметил президент.
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