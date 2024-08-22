Зеленский с участниками церемонии награждения. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды "легендам Украины". В их число вошли общественные и культурные деятели, спортсмены, военные и медики.

Об этом Зеленский написал на своей странице в Telegram в четверг, 22 июля.

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"Для меня честь сегодня наградить настоящих легенд Украины. Мы прославляем всех, кто усиливает наших воинов, усиливает их ежедневно и вдохновляет", — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что эти люди прославляют Украину, а также укрепляя оборону украинского народа, вдохновляя всех граждан нашего государства.

Среди тех, кого наградил президент, были:

кинорежиссер Сергей Параджанов (посмертно);

певица Нина Матвиенко (посмертно);

американский филантроп Говард Баффет;

живописец Александр Дубовик;

ученый Олег Коростелев;

бригадный генерал военной контрразведки СБУ Иван Лукашевич;

композитор Игорь Поклад;

боксер Александр Усик;

фехтовальщица Ольга Харлан;

хирург главного медицинского центра Центрального клинического госпиталя Госпогранслужбы Виталий Хмель;

проводница Ирина Юрченко.

"Мы безгранично благодарны и очень счастливы, что живем в стране, объединившей таких уважаемых и талантливых людей", — отметил президент.

Гости мероприятия. Фото: Офис президента

Александр Усик на встрече с президентом. Фото: Офис президента

Президент вручает награду. Фото: Офис президента