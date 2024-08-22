Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Зеленский вручил государственные награды "легендам Украины" — о ком идет речь arrow

Зеленский вручил государственные награды "легендам Украины" — о ком идет речь

22 августа 2024 21:20
Дмитрий Галушка - Редактор
Зеленский вручил государственные награды "легендам Украины"
Зеленский с участниками церемонии награждения. Фото: Офис президента
Дмитрий Галушка - Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды "легендам Украины". В их число вошли общественные и культурные деятели, спортсмены, военные и медики.

Об этом Зеленский написал на своей странице в Telegram в четверг, 22 июля.

Читайте также:

Президент вручил награды

"Для меня честь сегодня наградить настоящих легенд Украины. Мы прославляем всех, кто усиливает наших воинов, усиливает их ежедневно и вдохновляет", — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что эти люди прославляют Украину, а также укрепляя оборону украинского народа, вдохновляя всех граждан нашего государства.

Среди тех, кого наградил президент, были:

  • кинорежиссер Сергей Параджанов (посмертно);
  • певица Нина Матвиенко (посмертно);
  • американский филантроп Говард Баффет;
  • живописец Александр Дубовик;
  • ученый Олег Коростелев;
  • бригадный генерал военной контрразведки СБУ Иван Лукашевич;
  • композитор Игорь Поклад;
  • боксер Александр Усик;
  • фехтовальщица Ольга Харлан;
  • хирург главного медицинского центра Центрального клинического госпиталя Госпогранслужбы Виталий Хмель;
  • проводница Ирина Юрченко.

"Мы безгранично благодарны и очень счастливы, что живем в стране, объединившей таких уважаемых и талантливых людей", — отметил президент.

гости мероприятия
Гости мероприятия. Фото: Офис президента
награда Усика
Александр Усик на встрече с президентом. Фото: Офис президента
награды
Президент вручает награду. Фото: Офис президента
награждение
Зеленский вручает награду военному. Фото: Офис президента

Также важные новости дня по теме:

Владимир Зеленский Елена Зеленская Александр Усик Украина награда военные Нина Матвиенко Ольга Харлан

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

21:33 Только два вида повесток могут вручить на улице работники ТЦК

21:22 Россияне обстреляли Харьковщину из РСЗО — в прокуратуре сообщили о погибшей

21:20 Зеленский вручил государственные награды "легендам Украины" — о ком идет речь

21:13 В Черкассах пьяная женщина села за руль и устроила смертельное ДТП — как ее наказал суд

20:43 Юристы объяснили, подлежат ли волонтеры мобилизации в ряды ВСУ

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе - 80x80

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе

20:41 Продолжение бронирования — что должны делать работодатели и работники

20:27 Последствия пожара в Белой Церкви — в ГСЧС заявили о пострадавшем

20:22 В Офисе Президента загадочно отреагировали на затопление парома в российском порту "Кавказ"

20:03 На Украину надвигается грозовой фронт —какие регионы будут в опасности завтра

20:00 Баклажаны по-херсонски на зиму — самая вкусная закуска из 3 кг синеньких

21:33 Только два вида повесток могут вручить на улице работники ТЦК

21:22 Россияне обстреляли Харьковщину из РСЗО — в прокуратуре сообщили о погибшей

21:20 Зеленский вручил государственные награды "легендам Украины" — о ком идет речь

21:13 В Черкассах пьяная женщина села за руль и устроила смертельное ДТП — как ее наказал суд

20:43 Юристы объяснили, подлежат ли волонтеры мобилизации в ряды ВСУ

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе - 80x80

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе

20:41 Продолжение бронирования — что должны делать работодатели и работники

20:27 Последствия пожара в Белой Церкви — в ГСЧС заявили о пострадавшем

20:22 В Офисе Президента загадочно отреагировали на затопление парома в российском порту "Кавказ"

20:03 На Украину надвигается грозовой фронт —какие регионы будут в опасности завтра

20:00 Баклажаны по-херсонски на зиму — самая вкусная закуска из 3 кг синеньких

05:32 Миллиарды на убийства — сколько денег Россия потратила на ракетные обстрелы Украины

21 августа 2024

06:40 Цены за 1 кг меди в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

20 августа 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в конце августа

18 августа 2024
Эксклюзив

06:24 Сложных пациентов и операций меньше не стало — как работает Охматдет после ракетного удара

Эксклюзив

06:17 Арбузный бум — как фермер из Херсона выращивает арбузы во Львовской области

16 августа 2024
Эксклюзив

18:41 Война войной, а Коблево посетить надо — условия и цены на отдых

16:48 Новый скандал в Одессе из-за российской музыки — что слушают во время войны

15 августа 2024

18:47 Лето подходит к концу — как изменились цены в Одессе на отдых у бассейна

15:19 Наступление на Курск — как его оценивают в Одессе и чего ждут

14 августа 2024

06:40 В Украине дорожает золото — цены за 1 г драгоценного металла в августе

Text

18:19 В Украине с 1 сентября подорожает топливо — Куюн назвал возможную цену

Text

17:50 Срочное заявление Зеленского и отказ Кремля от Курска — эфир Вечір.LIVE

Text

16:42 Спикер ОТГ "Харьков" назвал самые горячие направления в Харьковской области

Text

13:00 Подготовка России к ударам по Киеву и информационная кампания Кремля — эфир День.LIVE

Text

10:46 Ляшко отправил проверку в психушку Одесчины, где боевой медик объявил голодовку

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе - 80x80

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе

Text

09:51 Нардепка объяснила, почему закон о регистрации оружия не сработает в условиях войны

Text

09:04 Нардепка заявила о коррупционных злоупотреблениях в военных закупках

Text

08:46 Нардеп резко отреагировала на решение Рады об акцизном налоге на топливо

Text

08:00 В Украине вырастут цены на горючее, а Венгрия хочет выселить украинских беженцев — эфир Ранок.LIVE

Text

00:08 Нардеп Мовчан объяснил, почему Украина не может эвакуировать на свою территорию беженцев из Курщины

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:23 Отказался подписать повестку и не явился в ТЦК — что решил суд

16 августа 2024

01:32 Сотрудник ТЦК выписал фальшивую повестку за 500 долларов — как его наказал суд

8 августа 2024

22:47 Украинцы заплатят за электричество 20 грн/кВт-ч — кого затронул повышенный тариф

12 августа 2024

10:01 Забарного пригласил клуб, которому не хватает защитника для борьбы за чемпионство

16 августа 2024

05:22Армия РФ накопила под Курском массу вертолетов — сколько насчитали эксперты OSINT

21 августа 2024

09:18 Мудрик готовится стать игроком одного из самых богатых клубов мира

17 августа 2024

08:26 Лунин заменит героя Евро-2024 в испанском клубе

20 августа 2024

08:44 Бражко уйдет из Динамо сразу после матчей с Зальцбургом — что известно

19 августа 2024

09:09 Судаков продолжит карьеру в Англии — Шахтер вынужден продать игрока

9 августа 2024

11:52 Ехала в Украину с 40 тысячами долларов — на границе с Одесчиной задержали гражданку Молдовы