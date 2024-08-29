День пам'яті захисників та захисниць України — Зеленський зустрівся з родинами полеглих воїнів

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

В Україні 29 серпня вшановують всіх захисників, які загинули, обороняючи країну від російських окупантів. Президент Володимир Зеленський вручив сертифікати на житло родинам загиблих воїнів.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

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Зеленський наголосив, що кожен громадянин має бути завжди вдячним усім тим, хто зробив найголовніший вибір у житті — вибір на користь України та національної гідності.

"Хай буде вічною та світлою пам’ять усіх наших героїв різних часів, які боролися заради незалежності України! Хай кожна українська сім’я, яка віддала Україні найцінніше — життя сина чи доньки, брата чи сестри, батька чи матері, — хай кожна така українська сім’я завжди отримує від України вдячність і шану", — додав український лідер.