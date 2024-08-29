День памяти защитников и защитниц Украины — Зеленский встретился с семьями павших воинов

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

В Украине 29 августа чествуют всех защитников, которые погибли, обороняя страну от российских оккупантов. Президент Владимир Зеленский вручил сертификаты на жилье семьям погибших воинов.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

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Зеленский подчеркнул, что каждый гражданин должен быть всегда благодарен всем, кто сделал самый главный выбор в жизни — выбор в пользу Украины и национального достоинства.

"Пусть будет вечной и светлой память всех наших героев разных времен, которые боролись ради независимости Украины! Пусть каждая украинская семья, которая отдала Украине самое ценное — жизнь сына или дочери, брата или сестры, отца или матери, — пусть каждая такая украинская семья всегда получает от Украины благодарность и уважение", — добавил украинский лидер.