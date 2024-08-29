Зеленський звернувся у День пам'яті захисників та захисниць України

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

В Україні у четвер, 29 серпня, відзначають День пам'яті захисників та захисниць, які віддали своє життя заради держави. Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців з цієї нагоди.

Про це український лідер написав у Telegram.

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"Сьогодні Україна вшановує пам’ять усіх своїх захисників і захисниць. Усіх, хто бився заради нашої держави, заради української незалежності та віддав найдорожче — своє життя", — йдеться у повідомленні.

Зеленський нагадав, що 10 років тому, у серпні 2014 року російські окупанти скоїли один із найбільш підлих злочинів цієї війни — вбили сотні українських воїнів під Іловайськом. Він наголосив, що це був спланований, цинічний російський злочин, якого Україна ніколи не забуде й не залишить безкарним.

Прапори на Майдані Незалежності. Фото: Telegram/Zelenskiy

Прапори на Майдані Незалежності. Фото: Telegram/Zelenskiy

Прапори на Майдані Незалежності. Фото: Telegram/Zelenskiy

Стіна пам'яті героїв України. Фото: Telegram/Zelenskiy

Стіна пам'яті героїв. Фото: Telegram/Zelenskiy

Прапори на Майдані Незалежності. Фото: Telegram/Zelenskiy

Прапори на Майдані Незалежності. Фото: Telegram/Zelenskiy

Прапори на Майдані Незалежності. Фото: Telegram/Zelenskiy

Прапори на Майдані Незалежності. Фото: Telegram/Zelenskiy

Прапори на Майдані Незалежності. Фото: Telegram/Zelenskiy 1 / 10

Український лідер зазначив, що ми завжди пам’ятатимемо кожного й кожну, чиї життя забрала ця війна і не пробачимо Росії жодного знищеного українського життя.

"Вічна пам’ять усім нашим героям! І дякую всім, хто не забуває, хто вшановує та допомагає рідним наших полеглих воїнів", — додав президент.