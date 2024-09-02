Старт освітнього застосунку Мрія в Україні — Зеленський назвав кількість користувачів

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський заявив, що перші 40 шкіл приєдналися до освітнього застосунку "Мрія". За його словами, на старті вже є 100 тисяч користувачів у різних частинах країни.

Про це український лідер сказав під час виступу у Запоріжжі у понеділок, 2 вересня.

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Застосунок "Мрія" в Україні

Зеленський зазначив, що приєднатися до "Мрії" можуть всі школи. За його словами, як би складно не було, українці захищаються, зміцнюють державу та додають країні можливостей.

"І ми робимо все, щоб Україна й кожен в Україні дійсно могли реалізувати свою мрію — мрію про мирне, сучасне та вільне життя всієї нашої держави й усіх наших людей. І кожної української дитини", — наголосив глава держави.

Український лідер зауважив, що смартфон дасть змогу легше та ефективніше керувати всім процесом навчання.

"Вебпортал дасть змогу прибрати всю бюрократію і планувати й керувати навчальним процесом швидше та без нікому непотрібних паперів", — зазначив Зеленський.

У застосунку учні отримають електронну ID-картку, зможуть виконувати навчальні завдання, краще організовувати свій день і переглядати освітній контент. Батьки матимуть доступ до успішності дитини. Вчителі зможуть створювати навчальні плани та розклад, вести журнали, визначатись із домашнім завданням, додавати додаткові матеріали, виставляти оцінки та відмічати відвідуваність.

Нагадаємо, 6 червня застосунок "Мрія" запрацював у пілотному режимі у 40 школах із шести областей України та міста Києва.

Раніше очільник Мінцифри Михайло Федоров повідомляв, що освітній застосунок "Мрія" запустять у квітні цього року.

А у лютому в Кабінеті міністрів України схвалили постанову про запуск у країні освітнього застосунку "Мрія". Уряд запевняє, що додаток може стати революційним в плані осучаснення освіти згідно з передовими реаліями XXI століття.